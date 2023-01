Patryk Rombel ma wielkie marzenia przed mistrzostwami świata. Mówi o... czarnych mustangach

W trzydniowej imprezie w Katowicach podopieczni Patryka Rombla pokonali innych uczestników mundialu: Iran (32:27), Maroko (30:23) i Belgię (29:18). Z grona 22 zawodników biorących w niej udział, selekcjoner wybrał 20 nazwisk. Do gry zostanie zgłoszonych 18 szczypiornistów; dwójka graczy znajdzie się w rezerwie, będąc do dyspozycji trenera przez cały okres mistrzostw. Nie ma wśród nich, niestety, Kamila Syprzaka. Nasz obrotowy, gwiazdor Paris St. Germain Handball, w grudniowym meczu Champions League z Magdeburgiem doznał kontuzji, która wyeliminowała go z gry na sześć tygodni, a więc również na okres mundialu.

Patryk Rombel i jego czarne konie. A może mustangi?

W gronie 20 nominowanych kadrowiczów Patryk Rombel nie chce wskazywać „czarnego konia”, czyli zawodnika, który miałby być objawieniem mistrzowskiej imprezy. - Mam nadzieję, że tych koni – a może mustangów? - będzie więcej; że nasz zespół wykreuje kilka indywidualności – zapowiedział w rozmowie z „Super Expressem”.

W pierwszym meczu jego podopieczni zagrają z rywalem najsilniejszym z możliwych: z trójkolorowymi mistrzami olimpijskimi. - Startujemy z pozycji kopciuszka, ale... czasem z takiej perspektywy łatwiej się atakuje – mówi selekcjoner Polaków. Jego kadencja (od 2019 roku) to czas budowy nowego zespołu, po zakończeniu karier przez ekipę trzykrotnych (2007, 2009, 2015) medalistów mistrzostw świata.

Marzenia Patryka Rombla o igrzyskach

Na dwie pierwsze wielkie imprezy (ME lub MŚ) pod jego skrzydłami Polacy się nie zakwalifikowali. W trzech kolejnych notowali jednak progres (21, 13 i 12 miejsce). Selekcjonerm ma nadzieję, że teraz wykonają kolejny krok w swym rozwoju. - Mundial rok przed igrzyskami ma status wyjątkowy, będąc etapem eliminacji do igrzysk 2024. Chcielibyśmy więc zapracować na pierwszą dziesiątkę, a w tych bardziej śmiałych marzeniach – na czołową ósemkę, bo to da nam prawo dalszej gry o olimpijską nominację – dodaje Patryk Rombel.

Prócz „Trójkolorowych”, grupowymi rywalami biało-czerwonych w mundialu będą też Słowenia (14 stycznia) i Arabia Saudyjska (16 stycznia). Polacy mecze fazy wstępnej rozegrają w Katowicach, w przypadku awansu do rundy głównej (wywalczą go trzy drużyny) przeniosą się do Krakowa. W drugiej fazie utworzone zostaną cztery grupy po sześć drużyn. Każda z nich rozegra po trzy mecze – z rywalami, z którymi nie mierzyła się wcześniej. Po dwie awansują do ćwierćfinałów.

Mecz Polska – Francja (i otwarcie turnieju) – 11 stycznia o godz. 21.00 w Katowicach. Transmisja w TVP Sport oraz na platformie Viaplay.

Oto 20-stka Patryka Rombla, która pozostanie do dyspozycji trenera na Mistrzostwa Świata 2023. Do gry zostanie zgłoszonych 18 zawodników, natomiast dwójka graczy znajdzie się w rezerwie, trenując razem z zespołem i będzie do dyspozycji trenera przez cały okres mistrzostw. pic.twitter.com/DlkJ2gnvwf— Handball Polska (@handballpolska) January 7, 2023