Polki postawiły się Szwedkom, ale 30 minut to za mało. Los w ME piłkarek ręcznych właściwie przesądzony

Polskie szczypiornistki rozbite w pierwszym meczu Euro. To było najtrudniejsze wyzwanie

Pot, krew, czerwona kartka, walka w parterze i łzy – dramatyczny mecz Polek w mistrzostwach Europy, cóż to był za horror!

Polska awansowała do najlepszej "12" mistrzostw Europy po zwycięstwie z Hiszpanią (26:23), ale do drugiej rundy przystąpiła z zerowym dorobkiem punktowym. W tej fazie liczy się dalej tylko porażka z Francją (22:35), przez co już pierwszy mecz ze Szwecją miał wielkie znaczenie. Polki w pierwszej połowie grały z czwartą drużyną tegorocznych igrzysk olimpijskich jak równy z równym, ale w samej końcówce straciły dwie szybkie bramki i zeszły na przerwę z wynikiem 15:17. Wydawało się, że po niej postarają się o niespodziankę, ale Szwedki szybko pokazały, dlaczego były faworytkami ekspertów.

W kilka minut Szwecja powiększyła prowadzenie, korzystając z nieskuteczności Polek. Tę przewagę utrzymała już do końca, prowadząc w szczytowym momencie nawet 10 bramkami. Ostatecznie wygrała 33:25 i włączyła się do walki o półfinał. Wieczorem w innych spotkaniach grupy I Francja zagra z Rumunią, a Węgry z Czarnogórą. Do strefy medalowej awansują tylko dwie najlepsze drużyny z sześcioosobowej grupy, a trzecia zagra w meczu o 5. miejsce. Polsce zostały trzy mecze - z Węgrami, Czarnogórą i Rumunią.

Polska - Szwecja 25:33 (15:17)

Polska: Adrianna Płaczek, Paulina Wdowiak, Barbara Zima - Aleksandra Olek, Monika Kobylińska 6, Sylwia Matuszczyk, Adrianna Górna 1, Aleksandra Rosiak 2, Magdalena Drażyk 1, Magda Balsam 2, Marlena Urbańska 2, Natalia Nosek 1, Daria Michalak 1, Karolina Kochaniak-Sala 4, Paulina Uścinowicz 1, Dagmara Nocuń 4

Szwecja: Johanna Bundsen 3, Jessica Ryde - Nathalie Hagman 9, Jamina Roberts 6, Emma Lindqvist 4, Elin Hansson 2, Linn Blohm, Jenny Karlsson 1, Clara Lerby 3, Carin Stroemberg, Tyra Axner 2, Nina Dano, Kristin Thorleifsdottir, Sofia Hvenfelt, Olivia Loefqvist 2, Clara Petersson 1

Karne minuty: Polska – 12, Szwecja – 8. Czerwona kartka: Marlena Urbańska (50). Sędziowały: Vanja Antic, Jelena Jakovljevic (Serbia).