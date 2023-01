Polska - Czarnogóra RELACJA NA ŻYWO. Mistrzostwa świata Polska - Czarnogóra WYNIK LIVE ONLINE piłka ręczna mecz Polska - Czarnogóra na żywo w INTERNECIE

Polska - Czarnogóra -:-

Polska:

Czarnogóra:

Na żywo Polska - Czarnogóra Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w relacji na żywo z meczu Polska - Czarnogóra podczas mistrzostw świata w piłce ręcznej. Biało-Czerwoni nie mają już szans na awans do ćwierćfinału, ale grają o honor przed własną publicznością. Początek spotkania o 20:30!

Odśwież relację

Polscy piłkarze ręczni dzielnie walczyli w pierwszym meczu drugiej fazy grupowej z Hiszpanią, ale po zaciętym starciu musieli uznać wyższość faworyzowanych rywali. Porażka z Hiszpanami (23:27) sprawiła, że podopieczni Patryka Rombla nie mają już nawet matematycznych szans na awans do ćwierćfinału, co było ich celem na turniej rozgrywany w Polsce i Szwecji. Biało-Czerwoni utrudnili sobie sytuację po porażkach z Francją (24:26) i Słowenią (23:32), a środowy mecz z Hiszpanią był gwoździem do trumny. Polakom zostały już tylko dwa spotkania o honor, jednak z pewnością będą chcieli godnie pożegnać się z kibicami w krakowskiej TAURON Arenie. Pierwsza okazja na poprawienie humorów już w piątek, kiedy to zmierzą się na parkiecie z Czarnogórą. Początek meczu Polska - Czarnogóra o 20:30!