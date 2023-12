Selekcjoner nie zamierzał się z tym kryć, powiedział to jasno. Zwrócił się wprost do kibiców

Bardzo smutny wpis Michała Jureckiego. To już absolutny koniec, nie ma powrotu

Dowiedzieliśmy się, co robi dzisiaj Sławomir Szmal. Taka fucha to prawdziwe marzenie

Polki jedynie przez kwadrans (do stanu 7:8) toczyły wyrównaną walkę z Niemkami. Później oddały inicjatywę rywalkom, które ostatecznie wygrały bardzo wysoko: 33:17. - To nie był mecz, którego się spodziewaliśmy. My potrzebujemy najlepszego dnia, aby udanie rywalizować w takich spotkaniach, z takim przeciwnikiem – przypominał Arne Senstad, cytowany przez Polską Agencję Prasową.

Selekcjoner nie zamierzał się z tym kryć, powiedział to jasno

- Niemki były poza naszym zasięgiem – analizował norweski selekcjoner Polek. - Nie dawaliśmy rady w każdym elemencie. Graliśmy za miękko. Przegrywaliśmy starcia jeden na jeden. Nic nam nie wychodziło. Próbowaliśmy różnych wariantów, ale to nie wystarczało. To bardzo bolesne – dodawał.

Arne Senstad zwrócił się wprost do kibiców

Rozczarowanie kibiców szczypiorniaka w kraju było ogromne, bo wcześniejsze zwycięstwa – z Iranem oraz (zwłaszcza) Japonią rozgrzały emocje. To właśnie do sympatyków piłki ręcznej Arne Senstad zwrócił się w bezpośrednich słowach. - Przepraszamy za występ – podsumował 60 minut walki podopiecznych na parkiecie.

Norweg podkreślił zarazem, że nawet tak druzgocąca (pod względem rozmiarów) porażka nie przekreśla nadziei na odegranie w turnieju ważnej roli. - Jesteśmy zespołem, czy wygrywamy, czy przegrywamy. Musimy być odważni. Teraz czeka nas mecz najprawdopodobniej z Serbią. Będziemy chcieli zwyciężyć – zapowiedział.

Polki zajęły drugie miejsce w grupie F i do fazy zasadniczej mistrzostw awansowały z dorobkiem dwóch punktów. W grupie III (w duńskim Herning) rywalizować będą teraz z zespołami grupy E, która rywalizację kończy we wtorkowy wieczór. 7 grudnia Biało-Czerwone czeka starcie z trzecią ekipą tej grupy, którą wyłoni mecz Serbia – Chile. Kolejne mecze – 9 i 11 grudnia, a zagrać nam przyjdzie w nich z Danią i Rumunią (kolejność gier zależna od wyniku dzisiejszego boju tych reprezentacji).

Niestety w trzecim meczu Mistrzostw Świata przegrywamy z reprezentacją Niemiec 17:33 i ostatecznie zajmujemy drugie miejsce w grupie. 🇵🇱 - 🇩🇪 pic.twitter.com/ZnVa26PNN1— Handball Polska (@handballpolska) December 4, 2023