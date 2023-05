i Autor: Cyfrasport Orlen Wisła Płock

Liga Mistrzów

Wisła Płock – Magdeburg TRANSMISJA TV Liga Mistrzów: Wisła Płock – Magdeburg STREAM ONLINE Wisła – Magdeburg GDZIE OGLĄDAĆ?

Wisła Płock jako jedna z dwóch polskich drużyn dotarła do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Płocczanie zmierzą się w walce o Final Four z niemieckim Magdeburgiem. Choć to rywale są faworytami, na tym etapie nikomu nie można odbierać szans na zwycięstwo.