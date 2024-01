Zawodnik mistrzów Polski w areszcie! Próbował zgwałcić kobietę w klubie. Odrażające zachowanie sportowca

Reprezentacja Francji po raz czwarty w historii wywalczyła złoty medal mistrzostw Europy w piłce ręcznej. Trójkolorowi stoczyli dwa niesamowicie emocjonujące mecze w decydującej fazie i mogli świętować wielki sukces. Jednym z medalistów niedawno zakończonego turnieju jest Benoit Kounkoud. Skrzydłowy na co dzień występuje w zespole mistrzów Polski, Industrii Kielce. Okazuje się, że Francuz może mieć poważne problemy, które spowodowane są jego zachowaniem. Francuska prasa rozpisuje się o tym, że zawodnik trafił do aresztu.

QUIZ: Czy rozpoznasz polskich mistrzów świata? Pytanie 1 z 12 Kim jest ten sportowiec? Bartosz Zmarzlik Tomasz Gollob Maciej Janowski Dalej

Zawodnik podejrzany o usiłowanie gwałtu

Powodem zatrzymania są wydarzenia, do których miało dość w klubie nieopodal Pól Elizejskich. To właśnie tam Kounkoud bawił się do białego rana i klub opuścił w asyście policjantów. Jak informują dziennikarze RMC około 4:30 znalazł się we wspomnianym lokalu i właśnie tam miał próbować zgwałcić kobietę. O wszystkim dowiedział się ochroniarz klubu i zatrzymał podejrzanego do czasu przyjazdu stróżów prawa.

Kounkoud został przetransportowany do izby wytrzeźwień, a następnie przewieziony do aresztu, gdzie będzie składał wyjaśnienia. Biorąc pod uwagę ciężar takiego oskarżenia można się spodziewać, że i pod względem sportowym Francuza spotkają surowe konsekwencje. W najgorszym wypadku Industria Kielce może zdecydować się na rozwiązanie kontaktu z winy zawodnika.