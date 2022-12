Anna Lewandowska przeżyła prawdziwy dramat. Straciła ciążę, o wszystkim opowiedziała

Słynna sportsmenka zmarła nagle w czasie Wigilii. „Nie da się nawet wyrazić, jak bardzo to kochałam”

Rodzina Lewandowskich może uchodzić za wzór. Robert jako jeden z najlepszych piłkarzy świata na każdym kroku podkreśla, jak wiele zawdzięcza rodzinie. Anna odnosi sukcesy w biznesie, ale dzielnie łączy zawodowe obowiązki z wychowywaniem córek. Klara i Laura są dla rodziców prawdziwym oczkiem w głowie, co da się zauważyć m.in. w mediach społecznościowych. 34-latkowie cieszą się każdą chwilą w najbliższym gronie, a dzieci potrafią ich rozweselić nawet w najgorszym dniu. Czas biegnie jak szalony i Klara ma już 5 lat, a Laura 2 lata. Z tygodnia na tydzień dziewczynki są coraz większe i bardziej świadome. Rodzice z bliska obserwują ich rozwój i robią wszystko, co w ich mocy, by ukochane dzieci wyrosły na silne i wspaniałe kobiety. A przed nimi wiele wyzwań, o czym przekonała się sama Anna Lewandowska.

Anna Lewandowska straciła ciążę. Istny koszmar żony Roberta

Od zawsze największym marzeniem byłej mistrzyni karate było macierzyństwo. Miłość do Roberta sprawiła, że cieszy się już dwójką dzieci, ale droga do takiego stanu rzeczy nie była usłana różami. Po latach Lewandowska opowiedziała publicznie o tym, że poroniła! Zanim Klara przyszła na świat w maju 2017 r. jej mama przeżyła prawdziwy dramat. Dopiero po upływie czasu trenerka fitness zdobyła się na szczere wyznanie o bolesnych chwilach związanych z utratą ciąży.

"Bycie mamą było moim największym marzeniem. Zanim się spełniło niestety, podobnie jak inne kobiety, doświadczyłam także poronienia. Według statystyk co piąta para w Polsce bezskutecznie stara się o dziecko. Stres, problemy ze zdrowiem czy z hormonami powodują, że nie tylko zajście w ciążę jest problemem, ale również jej utrzymanie. Nie oceniajmy zatem kobiet, które często w ciszy, walczą wszelkimi sposobami i środkami, aby na teście ciążowym zobaczyć upragnione dwie kreski…" - napisała w mediach społecznościowych w listopadzie 2022 r. Lewandowska. W poniższej galerii zobaczysz, jak Lewandowscy mieszkają w Barcelonie:

