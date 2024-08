Arkadiusz Kułynycz pokonał mistrza świata i ma szansę na brąz!

Środa dla polskich zapasów rozpoczęła się znakomicie. Arkadiusz Kułynycz na macie C walczył z rozstawionym z numerem pierwszym reprezentantem Turcji Alim Cengizem, aktualnym mistrzem świata w kategorii 87 kilogramów w stylu klasycznym. Wydawało się, że to rywal będzie miał więcej argumentów, a Polak będzie musiał liczyć, że faworyt awansuje do finału, dając tym samym szansę na walkę w repasażach. Pierwsza część pojedynku wskazywała, że faktycznie tak się stanie, jednak wspaniała techniczna akcja Polaka w drugiej części sprawiła, że wyszedł na prowadzenie 5:3 i ostatnie dwie minuty dzielnie odpierał ataki rywala. Po walce Turek usiadł załamany i to on musiał liczyć na reprezentanta Polski, by mieć jeszcze szanse na dalszą walkę w trakcie igrzysk olimpijskich.

W ćwierćfinale Kułynycz trafił na Alirezę Mohmadipianiego z Iranu, z którym przegrał 1:10 i to Polak musiał liczyć na Irańczyka. Ten awansował do wielkiego finału i tym samym pozwolił naszemu reprezentantowi na walkę w repasażu z Carlosem Munoz Jaramillo z Kolumbii. Jeśli nasz reprezentant wygra w czwartek, dostanie pojedynek o brązowy medal – początek repasaży w czwartek o godz. 11, ewentualna walka o brąz odbędzie się wieczorem.

Kułynycz z sukcesami reprezentuje Polskę w zawodach zapaśniczych w stylu klasycznym, sponsorem generalnym Polskiego Związku Zapaśniczego oraz sponsorem reprezentacji Polski jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. W swojej karierze zdobywał medale na arenie międzynarodowej i krajowej. W 2011 roku brązowy medal mistrzostw świata juniorów, a w 2012 powtórzył ten sukces na mistrzostwach Europy juniorów. Jego debiut na mistrzostwach Europy seniorów miał miejsce w 2012 roku, gdzie zajął 9. miejsce. W kolejnych latach startował wielokrotnie w mistrzostwach Europy i świata, odnosząc swoje największe sukcesy w 2021 roku, kiedy to zdobył brązowy medal mistrzostw świata w kategorii 87 kg oraz brązowy medal igrzysk europejskich w 2019 roku. Na krajowym podwórku może poszczycić się siedmioma złotymi medalami mistrzostw Polski seniorów.

