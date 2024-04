i Autor: STRINGER / AFP/EastNews Carlos Tevez

Kłopoty zdrowotne gwiazdy

Były reprezentant w szpitalu. Słynny piłkarz może mieć problemy z sercem, konieczne dalsze badania

Niepokojące wieści dotarły z Argentyny. Były znakomity reprezentant kraju w piłce nożnej, słynny Carlos Tevez, został przyjęty do szpitala z powodu bólów w klatce piersiowej. We wtorek 23 kwietnia trafił do centrum medycznego w Buenos Aires i pozostanie tam do czasu zakończenia badań lekarskich.