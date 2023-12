Cena z kosmosu za koszulkę Anny Lewandowskiej. Modnie, ale tak drogo, że niewielu stać

stwierdził to jasno

Kanały TVP straciły sygnał! Widzowie TVP Sport zobaczyli to na swoich ekranach, w internecie krążą zdjęcia!

Mieszkająca na co dzień w Barcelonie trenerka i influencerka spędzi święta z najbliższymi, najprawdopodobniej w Polsce. Udzieliła wywiadu stacji radiowej Chillizet. Żona Roberta Lewandowskiego pojawiła się w studiu razem z córeczkami: Laurą i Klarą. 35-latka pochwaliła się zdjęciem upamiętniającym rozmowę. Pozując do fotografii z Maksem Behrem, widzimy Lewandowską ubraną w ciemnozieloną koszulkę marki Casablanka. Okazuje się, że cena rynkowa tej koszulki to nawet 1055 zł.

ZOBACZ: Fatalne wieści dla Roberta Lewandowskiego! Nic nie może z tym zrobić, prawdziwa bezradność Polaka

Lewandowscy są znani z dobrego wyczucia stylu, czasem można dostrzec ich obecność na różnego rodzaju pokazach mody.

Robert Lewandowski ma za sobą ostatni ligowy mecz w tym sezonie. Jego Barcelona na ligowe pożegnanie z tym rokiem pokonała Almerię 3:2, a Lewy asystował przy jednym z trafień. W tym sezonie strzelił na razie 9 goli i zanotował jedną asystę.

i Autor: instagram Anna Lewandowska