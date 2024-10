Ciarki przechodzą, do czego doszło po gali Złotej Piłki! Posunęli się za daleko, czyste szaleństwo

Złota Piłka 2024 dla Rodriego

Ceremonia wręczenia Złotej Piłki co roku przyciąga największe gwiazdy futbolu i nie tylko, na czerwony dywan oraz tłumy kibiców z całego świata przed telewizory i smartfony. Wyniki plebiscytu nie zawsze podobają się wszystkim i w tym roku nie było inaczej. Kibice Realu Madryt i Viniciusa Jr. jeszcze do niedawna byli przekonani, że to właśnie Brazylijczyk dostanie nagrodę, jednak na kilkanaście godzin przed ceremonią zaczęły pojawiać się plotki, że to Rodri zostanie wywołany na scenę w kluczowym momencie. I tak się właśnie stało. Niektórzy kibice "Królewskich" oraz Brazylijczyka nie potrafią jednak pogodzić się z tą decyzją, o czym przekonują się... niewinni w całej sytuacji piłkarze, którzy oberwali rykoszetem.

De Paul i Bentancur atakowani przez internautów

Internauci niejednokrotnie pokazywali już, że wylewanie frustracji w komentarzach w mediach społecznościowych jest coraz popularniejsze, o czym przekonał się niedawno chociażby Paweł Dawidowicz po katastrofalnym meczu. Teraz jednak, jak kuriozalnie by to nie zabrzmiało, rozgoryczeni wynikiem Złotej Piłki ludzie obrażają Rodrigo de Paula i Rodrigo Bentancura, których pomylili ze zdobywcą nagrody.

- Okradłeś Viniego ze Złotej Piłki - czytamy w komentarzu pod ostatnim postem de Paula, reprezentanta Argentyny, który na co dzień gra w Atletico Madryt. - Okradłeś Viniego!, złodziej! - wypisują niektórzy pod zdjęciem Bentanura - Urugwajczyka grającego dla Tottenhamu.

W sekcji komentarzy nie brakuje również osób, które próbują wytłumaczyć wściekłej gawiedzi, że de Paul i Bentancur to nie Rodri, którego mają na myśli i że zawodnicy Atletico oraz Tottenhamu obrywają niesłusznie. Nie brakuje również takich internautów, którzy szydzą z rozgoryczonych fanów Viniciusa Jr. i nie mogą uwierzyć, jak ci mogli pomylić hiszpańskiego pomocnika Manchesteru City z innymi zawodnikami.