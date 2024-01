Córka Jana Tomaszewskiego straciła pracę. Legendarny bramkarz wypalił prosto z serca. Takie słowa znaczą wiele

Jan Tomaszewski jest prawdziwą legendą reprezentacji Polski, której losami stale żyje, ale jak każdy ojciec zamartwia się kolejami życia córki. A Małgorzata Tomaszewska nie ma ostatnio lekko. Po zmianie władz w TVP została odsunięta od programu "Pytanie na Śniadanie" - podobnie jak inne gwiazdy prowadzące tę popularną śniadaniówkę. Ta informacja może nie odbiłaby się aż takim echem, gdyby nie fakt, że niespełna 35-latka jest w zaawansowanej ciąży. Już niedługo urodzi córkę, ale tuż przed porodem usłyszała zawodowo smutne wieści. Głos w tej sprawie zabrał nawet Tomaszewski, który mocno wsparł ciężarną pociechę.

Jan Tomaszewski mocno o zwolnieniu córki z TVP

- Dla mnie najważniejsza jest teraz moja córka i narodziny wnuczki. Praca nie jest najważniejsza - dzisiaj jest, a jutro jej nie ma, różnie to bywa - skomentował sytuację na łamach plejada.pl legendarny bramkarz. - Nie zagłębiam się w to, bo wszystko przemija, jak moja kariera. Obecnie interesuję się tylko tym, by poród przebiegł bez komplikacji i by córka była szczęśliwa - dodał 76-latek.

Sama Tomaszewska w podobnych słowach odniosła się do zawodowych trudności. - Moje myśli krążą teraz jedynie wokół córki. Robię wszystko, by spokojnie donosić ciążę - podkreślała w niedawnej rozmowie z "Faktem". Córka wybitnego reprezentanta Polski nie jest jedyną ofiarą zmian w TVP. Z "Pnś" zniknęli też m.in. Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek.