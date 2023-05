Czy triathlon jest dla każdego? Jaki ma wpływ triathlon na dzieci

Czym właściwie jest triathlon?

Lata 70 XX wieku to okres, w którym biegi, kolarstwo oraz pływanie były bardzo popularnymi dyscyplinami sportowymi w Stanach Zjednoczonych. To właśnie wtedy po raz pierwszy na świecie odbyły się tam zawody w triathlonie. Pierwszym etapem takich zawodów jest pływanie. Po przepłynięciu określonego dystansu, zawodnicy zdejmują czepki i wsiadają na rowery. Dalsza część odbywa się na takich samych zasadach jak każdy wyścig kolarski. Na sam koniec należy pokonać wyznaczony dystans biegiem. No właśnie, a co z tym dystansem? Teoretycznie nie ma jednej, ściśle określonej długości trasy, która zawsze obowiązuje. Zależy to w dużym stopniu od rodzaju zawodów. Najczęściej jednak przywołuje się dystans olimpijski, w którym należy przepłynąć 1,5km, przejechać rowerem 40km i przebiec 10km. Bardzo popularny jest też tak zwany dystans sprinterski, gdzie do pokonanie jest kolejno 0,75km, 20km oraz 5km, a więc połowa olimpijskiego. To oczywiście tylko dwie najczęściej przytaczane formy dystansów tego sportu. Triathlon występuje pod wieloma postaciami, niektóre na kolosalnych dystansach, a inne na krótkich aby łatwiej było się „zapoznać” z takim formatem.

Plusy trenowania triathlonu

„Sport to zdrowie” i nie inaczej jest w tym przypadku. Podstawową zaletą triathlonu jest oczywiście poprawa kondycji i wytrzymałości fizycznej. Formuła składająca się z trzech dyscyplin sportowych – każda angażująca inne partie mięśni i stawów. W zasadzie dzięki takiemu połączeniu pracują wszystkie grupy mięśniowe. Oprócz tego, kolejnym pozytywnym aspektem jest wpływ na układ oddechowy i sercowo-naczyniowy. Już samo przygotowanie do zawodów może zwiększyć objętość płuc i poprawić przepływ krwi przez naczynia krwionośne. W rezultacie wzrasta wydolność organizmu oraz jego odporność na choroby.

Pomijając wszystkie fizyczne korzyści, należy pamiętać także o psychicznych aspektach. Uprawianie triathlonu pozytywnie wpływa na jakość snu czy też samopoczucie. Same treningi i pokonywanie kolejnych barier stawianych przed sobą prowadzi do wzrostu pewności siebie i poczucia własnej wartości, a także pomaga lepiej poznać swoje ciało.

To wszystko brzmi jak wyzwanie dla najwytrwalszych, więc pojawia się pytanie – czy dziecko może startować w takich zawodach? Oczywiście, że tak – pod warunkiem, że poziom trudności jest odpowiednio dopasowany do możliwości i wieku.

Gdzie zapisać swoją pociechę na tego typu bieg?

- Od lat staramy się dbać o rozwój sportu wśród Polaków. W naszych zawodach startują osoby z całego kraju, które osiągają sukcesy i stają na podium. Nie zapominajmy jednak, że każdy kiedyś zaczynał i to właśnie początki są najważniejsze! Triathlon jest idealnym przykładem na to, jak młody człowiek może wejść w świat sportu. Nawet jeśli taka formuła mu się nie spodoba, to z pewnością go mocno rozwinie i otworzy furtkę nie do jednej, ale aż trzech dyscyplin sportowych. Dla najmłodszych natomiast przygotowaliśmy wraz z fundacją PHO3NIX formułę duathlonu, z której wycięto część pływacką oraz odpowiednio skrócono dystans biegu i kolarstwa. To z pewnością ułatwi wejście w świat tego właśnie sportu i pozwoli na złapanie „zajawki” od najmłodszych lat. - mówi organizator zawodów z cyklu CIECH Tri Tour Wojciech Kruczyński.

W najbliższy piątek 26.05 rozpoczyna się JBL Triathlon Sieraków, który wraz z JBL Triathlon Poznań jest częścią cyklu CIECH Tri Tour. Pierwszego dnia imprezy, odbędą się biegi dziecięce. Przede wszystkim warto przypomnieć, że poziom trudności takiego biegu jest dostosowany do kategorii wiekowej i każda pociecha – niezależnie od wieku – może spróbować swoich sił. Dla najmłodszych uczestników organizatorzy przygotowali krótką formułę, czyli Bieg Sieraków KIDS, a dla nieco starszych JBL Duathlon KIDS z podziałem na kategorie wiekowe. Może to być idealna okazja, aby zacząć się przygotowywać do takich zawodów w przyszłości i od najmłodszych lat brnąć w sport.

Obok tradycyjnych zawodów sportowych, przygotowano także szereg innych atrakcji. Na miejscu czekać będzie strefa PHO3NIX KIDS ZONE. Urozmaici czas najmłodszym pociechom, nie biorącym udziału w biegach, ale także tym, dla których sam bieg to za mało! Oprócz tego specjalna strefa food truck zadba o to, aby żaden z kibiców nie musiał wspierać swoich najbliższych z pustym brzuchem. Pozwoli też odzyskać siły po wyczerpujących i pełnych wrażeń zawodach. JBL Triathlon Poznań oraz JBL Triathlon Sieraków tworzą cykl Ciech Tri Tour. Więcej informacji na stronie internetowej

