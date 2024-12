FC Barcelona sięgnęła po kolejnego Polaka. Wielki transfer potwierdzony! Jest ogłoszenie

Nie uwierzysz, jak dziś wygląda legendarny rywal Mariusza Pudzianowskiego. Doprowadził do historycznej porażki „Pudziana”

Kolejny Polak w Barcelonie. Kacper Furtak trafił do „Dumy Katalonii”

Fani esportu mają powody do zadowolenia. Kolejny Polak trafił do wielkiej Barcelony – nie do sekcji piłkarskiej, a właśnie związanej ze sportami elektronicznymi. Jak poinformowano za pośrednictwem oficjalnych mediów społecznościowych, jedną z drużyn „Dumy Katalonii” zasilił młody Polak Kacper „Krejz” Furtak. 20-latek będzie występował w zespole walczącym w grze Valorant.

Kacper „Krejz” Furtak to kolejny zawodnik z naszego kraju reprezentujący barwy „Blaugrany”. Oprócz piłkarzy (m.in. Roberta Lewandowskiego, Wojciecha Szczęsnego czy Ewy Pajor) w esportowej sekcji gry League of Legends występuje od niedawna Paweł „Czekolad” Szczepanik.

- Nie mogę się doczekać, aby pokazać wam nas jako cały team, ponieważ są jeszcze dwie osoby do ogłoszenia. Cieszę się, że będę mógł z nimi grać. Dziękuję wam za wsparcie - przekazał "Krejz" za pośrednictwem swojego profilu na platformie „X”.

Na czym polega gra Valorant?

Valorant to darmowa strzelanka pierwszoosobowa wyprodukowana w 2020 roku przez Riot Games (twórcę m.in. League of Legends). Gra polega na rywalizacji zespołów pięcioosobowych, które mają za zadanie w każdej rundzie wyeliminować wszystkich przeciwników lub doprowadzić do podłożenia „bomby” i jej detonacji.

