i Autor: Nur Photo/East News Wojciech Szczęsny

Nie do wiary!

Oczy wyszły nam z orbit po tym, co Barcelona wrzuciła o Wojciechu Szczęsnym! Potworna wpadka

Wojciech Szczęsny wciąż nie doczekał się debiutu w barwach FC Barcelony, ale nie oznacza to, że stracił status gwiazdy w oczach kibiców. Dało się to odczuć podczas specjalnego otwartego treningu Barcelony, na którym pojawiły się tłumy. Klub wykorzystał to w mediach społecznościowych, ale nie uniknął wielkiej wpadki właśnie w kontekście Szczęsnego!