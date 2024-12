Szef Lewandowskiego postawiony pod ścianą! Zapadła decyzja o sprzedaży. Tego się już nie da odkręcić

Kiedy Dani Olmo przychodził do Barcelony, radość z zakontraktowania Hiszpana była wielka. Niestety, obecnie w drużynie z Katalonii trwa gorączkowe szukanie rozwiązania, jak zarejestrować zawodnika, a bez niezbędnych funduszy nie uda się tego zrobić. Wraz z końcem 2024 roku, Olmo nie będzie miał licencji federacyjnej na grę w Barcelonie, a to oznacza, że nie będzie mógł grać w żadnych rozgrywkach - ani w lidze, ani w pucharach krajowych i europejskich. To zmusiło prezesa Barcelony, Joana Laportę do radykalnych działań.

Serwis "BarcaInfo", powołując się na dziennikarza Luisa Rojo podał, że szef "Blaugrany" gotowy jest sprzedać jedną z loży VIP na Camp Nou, za bagatela 100 milionów euro i w ten sposób pozyskać środki na rejestrację m.in. Daniego Olmo. W sprawę zaangażowane mają być arabskie podmioty. Rejestracja Hiszpana przy okazji rozwiąże kolejny problem, który spędzał sen z powiek kibicom.

Zgodnie z zapisami w umowie zawodnika, jeśli władze Barcelony nie zdołałyby go zarejestrować w zimowym okienku transferowym, ten stałby się wolnym zawodnikiem i mógłby odejść do jakiegokolwiek klubu za darmo, co byłoby wielkim ciosem dla "Blaugrany" nie tylko pod względem wizerunkowym, ale również finansowym. W sierpniu ekipa z Katalonii zapłaciła bowiem za niego aż 55 mln euro.

Barcelona blisko rejestracji Olmo. Podjęli radykalne kroki

W tym sezonie Hiszpan zagrał w 15. meczach w FC Barcelonie - 11. w lidze i 4. w Champions League. Na murawie spędził jedynie zawrotne 813 minut. W tym czasie strzelił łącznie 6 bramek dla ekipy Hansiego Flicka i zaliczył 1 asystę.

🚨 Już w najbliższy poniedziałek FC Barcelona będzie mogła zarejestrować Daniego Olmo i Pau Víctora. Joan Laporta osiągnął porozumienie ws. sprzedaży loży VIP za 100M euro - daje to również klubowi zasadę 1:1. Umowa jest kompletna i zaangażowane są w nią różne arabskie firmy.…— BarcaInfo (@_BarcaInfo) December 28, 2024

Jeszcze niedawno wydawało się, że środki potrzebne na zarejestrowanie Daniego Olmo Barcelona będzie mogła pozyskać ze sprzedaży Frenkiego de Jonga, który wydaje się być już jedną nogą poza klubem. Środkowy pomocnik w ostatnich meczach wygląda mizernie, a w obecnym sezonie rozegrał jedynie 362. minuty. Holender został zaoferowany saudyjskim klubom, jednak jego odejście z Barcelony może potrwać, co komplikowałoby sprawę z zarejestrowaniem Olmo.