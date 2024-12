O ich rozstaniu mówił cały świat. Lamine Yamal pokazał się z dziewczyną w Dubaju, fani w szoku

Mówiono o zdradzie. Lamine Yamal znowu spotyka się z dziewczyną

Euro 2024 to zdecydowanie był czas Lamine'a Yamala. Jeszcze niespełna 17-letni wtedy piłkarz był prawdziwym liderem reprezentacji Hiszpanii i poprowadził ją do wielkiego triumfu. To jednak nie wszystko, bo w Niemczech wspierała go dziewczyna, która szybko stała się również obiektem zainteresowania jego kibiców i mediów zachwyconych młodziutkim piłkarzem. Alex Padilla wspierała Yamala razem z jego rodzicami, a po wygranym finale świętowała razem z nim, jednak już kilka tygodni później wybuchła wokół nich miłosna afera. Młoda tiktokerka została przyłapana na kolanach innego chłopaka, a media pisały nawet o zdradzie. Dziewczyna przestała wrzucać filmiki na TikToka i nie była już widywana z gwiazdorem FC Barcelony. Spekulowano, że ten ma nową partnerkę, ale kilka miesięcy później Yamal niespodziewanie zaczął znowu pokazywać się z Padillą!

Lamine Yamal i Alex Padilla znowu razem

Piłkarze Barcelony po nieudanym meczu z Atletico Madryt (1:2) mają aż kilkanaście dni przerwy, a do gry wrócą już w nowym roku. Yamal w tym czasie świątecznej przerwy miał jednak inny obowiązek - galę Globe Soccer Awards w Dubaju. Podczas niej odebrał w piątek, 27 grudnia, nagrodę dla najlepszego młodego piłkarza. Znalazł się także w "11" roku, ale nie tylko o o jego sukcesach zrobiło się głośno. Już przed galą 17-latek został przyłapany w Dubaju z Alex Padillą, a następnie pojawił się z nią na samej ceremonii.

Yamal najpierw zabrał dziewczynę do parku rozrywki i przejechał się z nią kolejką, a kilka godzin później ubrana na galowo para pojawiła się na gali Globe Soccer Awards. Zjawiskowa Alex w pewnym momencie siedziała tuż za piłkarzem, co nie umknęło uwadze dociekliwych kibiców, którzy zobaczyli to na jednym z nagrań opublikowanych w sieci. Wszystko wskazuje na to, że były to jedynie plotki o rozstaniu i zdradzie, a para przeszła przez kryzys i znowu się spotyka.

