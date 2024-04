Georgina Rodriguez bez ubrań rzuciła się na Ronaldo. Nagrały się publiczne pieszczoty pary. Ciało Georginy rozgrzewa mocniej niż arabskie słońce

Zatkało nas, widząc to nagranie z najgorętszą dziennikarką TVP. Sylwia Dekiert w naturalnym wydaniu. Poszła na całość

Transfer Cristiano Ronaldo do Arabii Saudyjskiej był jednym z największych wydarzeń w piłce nożnej w 2023 roku. Wówczas niewielu spodziewało się, że Portugalczyk zdecyduje się na taki krok, ale wizja nieprawdopodobnych zarobków i bycia największa gwiazdą ligi skusiły go do nowej przygody. I choć Ronaldo w Al-Nassr gra dużo i zdobywa wiele bramek, nie zawsze wszystko idzie po myśli jego oraz kolegów z drużyny. Niemniej reprezentant Portugalii może cieszyć się urokami życia w Arabii Saudyjskiej, gdzie pogoda zawsze dopisuje.

Intymne chwile Georginy i Ronaldo uwiecznione na nagraniu

Dlatego wiele chwil Ronaldo może spędzać na plaży. Piłkarza nierzadko odwiedza jego ukochana, Georgina Rodriguez. Modelka bardzo dużo podróżuje po świecie i dochodziły medialne plotki, że mieszkanie na stałe w Arabii nie do końca jej odpowiada, ale mimo wszystko chętnie dzieli się wspólnymi chwilami z Cristiano Ronaldo. Nie inaczej było i tym razem, gdy na jej profilu pojawiło się urocze nagranie z nią i piłkarzem w rolach głównych.

Georgina i CR7 spędzali wspólne chwile na plaży i wyraźnie cieszyli się swoją obecnością. Na nagraniu widać, jak kobieta wręcz rzuca się na partnera, mocno go przytula i daje namiętnego całusa. Wszystko rzecz jasna bez ubrań, jedynie w strojach kąpielowych. Bikini Rodriguez ponownie odsłoniło jej idealne kształty, które mogą rozgrzewać do czerwoności.