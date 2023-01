Georgina Rodrugiez odsłoniła piekielnie długie nogi w samym sercu Arabii Saudyjskiej! Ukochana Cristiano Ronaldo igra z ogniem

Georgina Rodriguez to jedna z tych partnerek piłkarzy, które mogą pochwalić się przeogromną sławą. Tylko instagramowe konto ukochanej Cristiano Ronaldo śledzi obecnie prawie 50 mln osób, a partnerka Portugalczyka doskonale wie, jak utrzymać uwagę internautów i regularnie wrzuca kolejne posty, zdjęcia i relacje, które dotyczą jej życia prywatnego. Odkąd rodzina Ronaldo przeprowadziła się do Arabii Saudyjskiej, część fanów kobiety może być zdziwiona tym, co pojawia się w jej social mediach. Wszystko przez zasady, które panują w arabskim kraju oraz podejście Georginy.

Jakiś czas temu ukochana Cristiano Ronaldo pod swoim zdjęciem zamieściła cytat z Blibli pomimo tego, że znajdowała się w samym sercu Arabii Saudyjskiej, będącej w zdecydowanej większości krajem arabskim. Teraz z kolei postanowiła udać się na randkę z Ronaldo z sukience, która odsłoniła jej długie, piękne nogi.

Gerogina Rodriguez doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że może pochwalić się przyciągającym uwagę ciałem i nie ma zamiaru go ukrywać, nawet w kraju arabskim. Podczas wspólnej kolacji z Cristiano Ronaldo w Rijadzie, w stolicy Arabii Saudysjkiej, ukochana Portugalczyka postanowiła pokazać swoje długie nogi nie zważając na to, że większość kobiet nosi tam hidżab i zakrywa swoje ciało, a turyści proszeni są o "przyzwoite" ubieranie się. Partnerka "CR7" może jednak tam o wiele więcej, bowiem władze kraju są w stanie przymknąć nawet oko na fakt, że para mieszka ze sobą i żyje bez ślubu, co w Arabii Saudyjskiej jest przestępstwem.