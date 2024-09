Grad medali dla Polski! Prezydent Duda reaguje na wyczyny paralimpijczyków w Paryżu

To już jest wojna! Minister Nitras kontra prezes Piesiewicz, skarbówka wkroczyła do PKOl

„Świetne wiadomości z Paryża! Grad medali dla Polski na Igrzyskach Paralimpijskich: Jeszcze wczoraj kolejne złoto w tenisie stołowym zdobył Rafał Czuper, a brązowy medal wywalczyła Dorota Bucław. Dziś złoty medal w biegu na 1500 m zdobyła Barbara Bieganowska-Zając, a po brązowy krążek w skoku wzwyż sięgnął Maciej Lepiato. Także brązowy medal uzyskał Rafał Wilk w wyścigu że startu wspólnego. Brawo! Gratulujemy i dziękujemy!” – napisał w mediach społecznościowych prezydent Duda.

Złoty medal dla Polski na igrzyskach paraolimpijskich! Znakomity start Kamila Otowskiego

Dotychczasowy dorobek biało-czerwonych w paryskiej imprezie to 19 medali, w tym sześć złotych, pięć srebrnych i osiem brązowych. Letnie igrzyska paralimpijskie w Paryżu potrwają do niedzieli.

Czwarte złoto Polki z rzędu!

43-letnia Bieganowska-Zając potwierdziła dominację, zdobywając już czwarte z rzędu olimpijskie złoto. W biegu na 1500 m jest niepokonana od igrzysk w Londynie w 2012 roku, a jej medalowy dorobek uzupełnia złoto na 800 m z Sydney (2000) i brąz na 400 m z Rio de Janeiro (2016).

– Uwierzcie mi, że wiek zupełnie mi nie ciąży. To tylko jakaś tam liczba, kartka w kalendarzu. Dalej jestem głodna sukcesów, mało mi. Zamierzam pojechać do Los Angeles po swój szósty medal paralimpijski – zadeklarowała.

Polecieliśmy do Paryża oklaskiwać paralimpijczyków

– Bardzo mi pomogła publiczność. Każde moje wyjście z korytarza na stadion to były oklaski, doping tego radosnego tłumu. Aż miałam ciarki i włosy dęba stawały. Tym bardziej chciałam odpalić i pokazać efekt moich ciężkich treningów. Wiedziałam też, że z trybuny dopinguje mnie moja siostra, która przyjechała z Holandii. A przed telewizorem moje córeczki, Martynka i Wiktoria. One dodały mi dodatkowej energii – mówiła owinięta we flagę z napisem "Od Sydney po Paryż, od złota do złota, niepokonana. Dla dalszych pokoleń inspiracja zapisana", którą przygotowała siostra.

Z kolei 36-letni Lepiato, który był jednym z chorążych biało-czerwonych podczas ceremonii otwarcia paralimpiady, zajął trzecią pozycję w skoku wzwyż. Miejsce na podium dał mu wynik 2,03. To jego czwarty medal igrzysk - z Londynu (2012) i Rio de Janeiro (2016) przywiózł złoto, a trzy lata temu w Tokio również sięgnął po brąz.