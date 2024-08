Igrzyska Paraolimpijskie 2024: Szanse Polaków na medale. Największe polskie nadzieje w Paryżu

Szanse Polaków na medale na Igrzyskach Paraolimpijskich Paryż 2024

Środa 28 sierpnia to dzień oficjalnego rozpoczęcia Igrzysk Paraolimpijskich Paryż 2024. Największa sportowa impreza tego typu potrwa do 8 września, a udział weźmie w niej 4400 sportowców ze 182 krajów. Rywalizacja będzie toczyć się w 22 dyscyplinach, w których powalczy najprawdopodobniej 83 reprezentantów Polski. Do Paryża miało udać się 84 sportowców z naszego kraju, ale problemy zdrowotne prawdopodobnie pokrzyżowały plany Piotrowi Kosewiczowi, mistrzowi w rzucie dyskiem sprzed trzech lat z Tokio. Z pewnością jest to spore osłabienie naszej kadry, ale w niej nie brakuje gwiazd i faworytów do medali. Przypomnijmy, że na poprzednich igrzyskach paraolimpijskich Polska wywalczyła 24 medale - siedem złotych, sześć srebrnych i jedenaście brązowych.

QUIZ. Letnie Igrzyska Olimpijskie nie mają przed Tobą żadnych tajemnic? Zdobądź choć 4/10! Pytanie 1 z 10 Na start nie może być nic innego. Pierwsze nowożytne letnie igrzyska olimpijskie odbyły się w Atenach w roku: 1896 1900 1904 Dalej

Podczas ceremonii otwarcia, która odbędzie się w środę o godzinie 20:00, chorążymi reprezentacji Polski będą Lucyna Kornobys i Maciej Lepiato. 46-latka to dwukrotna wicemistrzyni paraolimpijska w pchnięciu kulą, która od 2014 r. nie schodzi z podium najważniejszych imprez. 36-latek ma w dorobku dwa paraolimpijskie złota i brąz z Tokio. Z pewnością możemy liczyć na ich walkę o medale w Paryżu, czego nie ukrywa nawet prezes Polskiego Komitetu Paralimpijskiego, Łukasz Szeliga.

Chcielibyśmy wyniku lepszego niż ten osiągnięty w Tokio, ale wywierania presji nie ma i nie będzie. Trzymam kciuki za to, żeby wszyscy byli w stanie dać z siebie sto procent. Na razie Polska ma 798 paraolimpijskich medali, letnich i zimowych, czekamy zatem na ten numer 800 - mówił w rozmowie z Eurosportem.

Wymienił jednak największych faworytów w reprezentacji Polski. - Lekkoatletka Róża Kozakowska, rzut maczugą i pchnięcie kulą. Pływak Kamil Otowski. Myślę, że nasi chorążowie, i Lucyna Kornobys, i Maciek Lepiato. Natalia Partyka w tenisie stołowym też, oczywiście, że tak, w deblu na pewno, a indywidualnie zobaczymy, wiadomo, że o złoto będzie trudno - zaczął, po czym przestał wyliczać, aby nie nakładać dodatkowej presji.

Nagrody za medale na Igrzyskach Paraolimpijskich. Ile zarobią polscy medaliści?

- Każdy marzy o udziale w igrzyskach, każdy marzy o tych swoich igrzyskach, więc każdy z paralimpijczyków już jest zwycięzcą, bo wywalczenie kwalifikacji i wejście do tego elitarnego grona to wielki sukces - podsumował. Na medalistów czeka nagroda w postaci gratyfikacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Złoto wyceniono na 100 tysięcy złotych, srebro na 70, a brąz na 55.