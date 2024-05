Grand Prix Niemiec Transmisja TV i stream online Gdzie oglądać żużel dzisiaj w Landshut 18.05.2024

Grand Prix Niemiec już dzisiaj. Na torze w Landshut powalczą najlepsi żużlowcy na świecie. Zaledwie tydzień temu po Grand Prix Polski w Warszawie, który dostarczył wielkich emocji. W stolicy dobrze zaprezentowali się Bartosz Zmarzlik i Szymon Woźniak, ale nie wystarczyło to do pierwszego polskiego zwycięstwa na PGE Narodowym. Wygrał Jason Doyle, który prowadzi w klasyfikacji generalnej MŚ. Drugi w Warszawie Zmarzlik traci do Australijczyka 6 punktów

GP Niemiec Gdzie oglądać żużel dzisiaj w TV O której transmisja?

Przed Grand Prix Niemiec w Landhshut liczymy nie tylko na Bartosza Zmarzlika. Dla Szymona Woźniaka to pierwszy w karierze sezon w roli stałego uczestnika Grand Prix. Początek ma dobry, na PGE Narodowym w zeszłą sobotę awansował do półfinału. Żużlowiec Stali Gorzów cieszy się, że radą i pomocą wspiera go czterokrotny mistrz świata, Greg Hancock. Woźniak nie był do końca zadowolony po Grand Prix Polski, ale przyznawał, że dopiero uczy się tego cyklu i jazdy na torach jednodniowych.- To były moje pierwsze zawody w życiu na jednodniowym torze i nie sądziłem, że różnica będzie aż tak duża w tym, jak ten tor się zachowuje – mówi Woźniak. - Miałem masę dobrych podpowiedzi od Grega Hancocka, ale wiadomo, że trzeba jeszcze je wprowadzić w życie. Szkoda, bo był apetyt na więcej, była przestrzeń, żeby pomyśleć tutaj o czymś więcej, ale nie będę teraz narzekał. Kurczę, pierwszy raz w życiu awansowałem do półfinału w Grand Prix! - cieszy się żużlowiec

Zaledwie tydzień dzieli Grand Prix Polski od kolejnych zawodów – Grand Prix Niemiec w Landshut. - To już zupełnie inne zawody, bo tam już jest standardowy tor do jazdy. Na takich torach czuję się dobrze, nie mam z nimi problemu. Mam już swoje doświadczenie – kończy Woźniak

Grand Prix Niemiec w Landshut już dzisiaj, w sobotę 18 maja 2024. Początek GP Niemiec o godzinie 19. Transmisja na Eurosporcie Extra w Playerze.

