i Autor: Cyfrasport Bartosz Zmarzlik

Apel Zmarzlika

Ważne słowa Bartosza Zmarzlika po Grand Prix Polski. Zaapelował do kibiców, duża prośba

Kibice i eksperci nie mają wątpliwości – to była najlepsza runda Grand Prix w Warszawie w historii. Mnóstwo mijanek, emocji i świetnego żużla, a w głównych rolach Polacy. Dobrze zaprezentowali się Bartosz Zmarzlik i Szymon Woźniak, ale nie wystarczyło to do pierwszego polskiego zwycięstwa na PGE Narodowym.