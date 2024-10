Tragiczne wieści dotarły do Polski. Nie żyje wielka gwiazda, 36-latka odeszła w dramatycznych okolicznościach

Spotkanie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM) było poświęcone założeniom „Strategii Rozwoju Sportu – IO Warszawa 2040” i związane z ideą organizacji w Polsce letnich igrzysk olimpijskich. Minister Sławomir Nitras zapewnił, że organizacja największej imprezy sportowej globu w Polsce nie jest mrzonką. – Stać nas na igrzyska. Polska przez 30 lat, z pewnymi turbulencjami, bardzo konsekwentnie się bogaci. Igrzyska nie powinny być po to, żeby zabrać z jakichś obszarów i wydać na tę imprezę. Powinny być zwieńczeniem wieloletniej pracy, inwestycją w zdrowe społeczeństwo i w sport – podkreślił szef resortu i przekazał, że planowane wydatki na organizację igrzysk do 2040 roku to 70 mld zł. Padły dwie możliwe daty: właśnie 2040, względnie 2044 rok.

Iga Świątek odwiedziła Dom Polski w Paryżu: - Teraz wreszcie mam czas na wakacje. Chce skorzystać z igrzysk i wspierać naszych reprezentantów

Warszawa 2040. Oto termin igrzysk olimpijskich?

– Musimy zbudować narodową strategię rozwoju sportu. Nazywa się „Warszawa 2040”, ale to nie jest strategia zorganizowania igrzysk, ale strategia takiej zmiany polskiego sportu, by te igrzyska były możliwe – podkreślił Nitras.

Zaprezentowane zostały również korzyści płynące z organizacji igrzysk, m.in. poczucie dumy narodowej, zbudowanie silnej globalnie marki Polska, nowe technologie oraz wzrost liczby turystów.

Nitras ogłosił w piątek, że otwarty został przetarg na przygotowanie strategii rozwoju sportu. Wstępne dokumenty od zainteresowanych firm będą przyjmowane do 22 listopada, a zwycięzca przetargu ma zostać ogłoszony w styczniu lub na początku lutego 2025.

Minister sportu zapowiedział, że rząd w styczniu 2026 roku chce być gotowy, aby formalnie rozpocząć negocjacje z Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim (MKOl) w spawie organizacji w Polsce igrzysk w 2040 roku. Wskazał, że igrzyska powinny odbywać się w całym kraju, z koncentracją na Warszawie.

W tym roku IO odbyły się w Paryżu. Obecnie znamy gospodarzy najbliższych dwóch letnich IO – w 2028 impreza odbędzie się w Los Angeles, a cztery lata później w Brisbane. Nie są jeszcze ogłoszeni gospodarze w 2036 r. i później. Strona polska nie celuje w 2036 rok, ale najwcześniej w 2040.