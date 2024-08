IO Paryż 12. dzień igrzysk RELACJA NA ŻYWO: Ola Mirosław walczy o olimpijskie złoto, siatkarze walczą o upragniony finał igrzyska w Paryżu 7.08.2024 live WYNIKI

Wtorkowy plan startów na igrzyskach w Paryżu, podczas 12. dnia imprezy we francuskiej stolicy przepełniony jest występami kolejnych reprezentantów Polski, którzy od samego rana, aż do późnego wieczora rywalizować będą w kolejnych konkurencjach. Do grona najważniejszych, bez dwóch zdań możemy zaliczyć dzisiejsze starty Aleksandry Mirosław, która już pobiła rekord świata podczas występów w Paryżu i to dwukrotnie. Polka jest wielką faworytką do zdobycia olimpijskiego złota, jednak zanim do tego dojdzie, po godzinie 12:30 rozpocznie ona walkę w ćwierćfinałach. O godzinie 16:00 z kolei o wejście do wielkiego finału i walkę o upragnione olimpijskie złoto rozpoczną siatkarze reprezentacji Polski. Czeka ich niełatwe zadanie, bowiem podopieczni Nikoli Grbicia zmierzą się z reprezentacją USA. Polskie siatkarki musiały uznać wyższość Amerykanek w ćwierćfinale i mamy nadzieję, że teraz do Stany Zjednoczone będą schodzić z boiska pokonane.

To jednak nie koniec najważniejszych wydarzeń z udziałem Polaków. W wieczornej sesji lekkoatletycznej Natalia Kaczmarek pobiegnie w półfinałowym biegu na 400 metrów, a niedługo później Julia Szeremeta na kortach Rolanda Garrosa powalczy o finał w boksie.

8:15

Niemcy, Japonia, Hiszpania, Brazylia i Ekwador w pierwszej piątce.

8:13

Za chwilę zawodniczki zmienią panów, którzy mają za sobą już ponad 43 minut chodu.

7:59

Grupa pościgowa dopadła liderów. Obecnie biegowi przewodzi Niemiec Linke. Za nami 7,4 km trasy.

7:55

Polak obecnie na 19. pozycji. Nasz chodziarz traci 10 sekund na każdym kilometrze do czołówki.

7:50

Początkowo Polak trzymał się mocno w czołówce stawki, ale teraz spadł o parę pozycji.

7:45

Rozjechała się cała stawka, za to Japończyk dołączył do prowadzącego Kanadyjczyka i razem uciekają reszcie.

7:35

Kanadyjczyk wystrzelił jak z procy. Reszta stawki zbita daleko od lidera.

7:30

Ruszyli! Robert Korzeniowski otworzył rywalizację pod wieżą Eiffla.

7:27

Za chwilę rozpocznie się walka. Przed nami sztafeta 4x10 kilometrów.

7:05

Witamy w relacji na żywo z 12. dnia igrzysk w Paryżu! Dzień rozpoczynamy od sztafety mieszanej w chodzie. Początek o 7:30.