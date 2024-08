Włochy - Francja RELACJA NA ŻYWO. Kto rywalem Polski w finale igrzysk? WYNIK LIVE 7.08.2024

Polscy siatkarze przegrywali i wtedy Tomasz Fornal powiedział to. Przemowa 26-latka przeszła już do historii

Nikola Grbić brutalnie szczery po genialnym zwycięstwie nad USA: Myślałem, że to koniec

Niewiarygodne, co zrobili siatkarze

W pierwszym półfinale została przedstawiona cała kwintesencja siatkówki. Reprezentacja Polski po morderczym boju wyszarpała zwycięstwo z USA. "Biało-czerwoni" byli w niemałych tarapatach, ale wszystko odwróciło się w czwartym secie. Ostatecznie podopieczni Nikoli Grbicia okazali się lepsi i teraz na spokojnie mogą czekać na rozstrzygnięcie meczu Włochy - Francja. To starcie zapowiada się równie emocjonująco, co pierwszy półfinał. "Trójkolorowi", jako obrońcy tytułu i gospodarze mogą sprawić problemy podopiecznym Ferdinando De Giorgiego, jednak należy pamiętać, że to właśnie ekipa z Simone Giannellim na czele jest faworytem w tym starciu. W ćwierćfinale Francuzi z ogromnymi problemami zdołali wygrać z niemiecką drużyną, którą prowadzi Michał Winiarski. Natomiast mistrzowie świata także zaliczyli comeback w rywalizacji z Japonią, która miała kilka piłek meczowych w czwartym secie. Szykuje się prawdziwa batalia. Zwycięzca zagra w sobotę o 13:00 w finale z Polską, a przegrany w walce o brązowy medal zmierzy się w piątek z USA.

Włochy - Francja 0:0 (-:-;-:-;-:-)

Włochy: Balaso, Bottolo, Bovolenta, Galassi, Giannelli, Lavia, Michieletto, Porro, Romano, Russo, Sanguinetti, Sbertoli

Francja: Brizard, Chinenyeze, Clevenot, Faure, Grebennikov, Jouffroy, Le Goff, Louati, Ngapeth, Patry, Tillie, Toniutti

Witamy w relacji na żywo z meczu Włochy - Francja. Zwycięzca zagra w finale turnieju z reprezentacją Polski. Początek zaplanowany na godzinę 20:00.