Polska - USA RELACJA NA ŻYWO. Wielka szansa dla reprezentantów Polski! Czy biało-czerwoni zapewnią sobie medal?

Zapowiadają się wielkie emocje w półfinale igrzysk olimpijskich. Reprezentacja Polski siatkarzy stanie przed ogromną szansą na wywalczenie finału tej prestiżowej imprezy, a co więcej zapewnienia sobie medalu srebrnego lub złotego. "Biało-czerwoni" nie najlepiej rozpoczęli zmagania w Paryżu, po zwycięstwie z Egiptem 3:0, a następnie po ogromnej walce z Brazylią zdołali wygrać 3:2. Niestety w ostatnim mecz grupowym otrzymali bolesną lekcję od Włochów. W fazie pucharowej ekipa z Bartoszem Kurkiem na czele podejmowała Słowenię. Było to nie lada wyzwanie, ponieważ była to runda, której nie byliśmy w stanie przejść od wielu lat, czyli ćwierćfinał. "Klątwa" została przełamana, a w półfinale Polacy zmierzą się z bardzo niebezpiecznym zespołem USA. Drużyna prowadzona przez Johna Sperawa bardzo dobrze sobie radzi o samego początku igrzysk, a potwierdzają to zwycięstwa z Argentyną, Niemcami, Japonią oraz Brazylią. Liczymy, że dyspozycja, jaką zaprezentowali "biało-czerwoni" w ćwierćfinale wskoczy na wyżyny i kapitan reprezentacji Polski wzniesie rękę w geście triumfu.

Polska - USA 0:0 (-:-;-:-;-:-)

Polska: Bołądź, Fornal, Huber, Janusz, Kaczmarek, Kochanowski, Kurek, Leon, Łomacz, Semeniuk, Śliwka, Zatorski

USA: Anderson, Averill, Christenson, Defalco, Holt, Jaeschke, Jendryk, Ma'a, Muagututia, Russell, Shoji, Smith

19:15

ANDERSON ZATRZYMANY PRZEZ KURKA!

18:15

Kurek obija blok rywali z lewego skrzydła!

17:14

Averill psuje zagrywkę!

16:13

SYTUACYJNA PIŁKA I LEON! FANTASTYCZNIE!

15:13

Znowu budujemy przewagę! Znakomity blok!

14:13

Kolejna długa akcja! Tym razem Fornal zdobywa punkt dla Polski!

13:13

Mamy remis... Kurek zablokowany...

13:12

Nie mieliśmy przyjęcia... Amerykanie bardzo dobrze to wykorzystali...

13:10

RATUJEMY SIĘ BLOKIEM KOCHANOWSKIEGO I LEONA!

12:10

Amerykanie wracają do gry... Topnieje nasza przewaga...

12:8

Holt nie trafia... Mamy kolejny punkt!

11:8

Wyniszczająca akcja, niestety dla Amerykanów...

11:7

Leon sforsował blok Amerykanów z lewego skrzydła!

10:6

AS SERWISOWY FORNALA!

9:6

Dobre przyjęcie Polaków i Huber wbija piłkę w parkiet rywali!

8:5

Averill w aut! Możemy odetchnąć z ulgą.

7:5

Tracimy kolejne punkty...

7:3

HUBER ŚRODKIEM! FENOMENALNY POCZĄTEK POLAKÓW!

6:3

Janusz kolejny raz do Kurka i tym razem nasz atakujący się nie myli!

5:2

Nieporozumienie Amerykanów! Powiększamy przewagę!

4:2

DEFALCO W AUT! Mamy dwa punkty przewagi!

3:2

Skuteczny plas Leona!

2:2

Fornal z drugiej linii, niestety Averill poczekał na naszego przyjmującego i mamy remis.

1:0

Potężna bomba Leona w pierwszej akcji!

I SET

ZACZYNAMY!

15:55

Przed nami hymny obu państw!

15:53

Bez żadnych niespodzianek od pierwszej piłki na parkiecie zobaczymy: Janusza, Hubera, Kochanowskiego, Kurka, Fornala, Leona oraz Zatorskiego!

15:50

Minuty dzielą nas od rozpoczęcia arcyważnego spotkania reprezentacji Polski, która powalczy o finał igrzysk olimpijskich!

15:45

Witamy w relacji na żywo z meczu półfinałowego siatkarskiego turnieju na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Reprezentacja Polski powalczy o upragniony finał z USA. Początek spotkania zaplanowany na godzinę 16:00. Zapraszamy!