Igrzyska Paryż 2024: Kto z Polaków startuje w środę 7.08?

Kolejne dni mijają, a na igrzyskach Paryż 2024 Polacy wciąż mają tylko cztery medale – Klaudia Zwolińska zdobyła srebro, a drużyna szpadzistek, czwórka wioślarzy oraz Iga Świątek brąz. Szczególnie jeśli chodzi o występ najlepszej tenisistki świata fani oczekiwali zdecydowanie więcej, a mówiąc wprost, złota, ale półfinał poszedł wyraźnie nie po jej myśli. Niestety, nasze szanse medalowe nie sprawdziły się już choćby w rzucie młotem, gdzie liczyliśmy na Wojciecha Nowickiego i Pawła Fajdka. Również Anicie Włodarczyk nie udało się sięgnąć po medal i zajęła chyba najgorsze, 4. miejsce, ledwie 4 centymetry za 3. zawodniczką. Do tego szansy na medal przez repasaże straciła Wiktoria Chołuj, przegrywając pierwsze starcie właśnie w repasażach, a siatkarki odpadły w ćwierćfinale. Na szczęście w środę, 7 sierpnia, możemy nieco poprawić sobie humory kolejnymi startami Polaków.

Starty Polaków w Paryżu w środę 7 sierpnia

Dla polskich fanów jednym z najważniejszych wydarzeń w środę, 7 sierpnia, będzie półfinał turnieju siatkarskiego, w którym Polacy zmierzą się z reprezentacją USA. Jeśli wygrają, będą już pewni przynajmniej srebra, co już będzie sukcesem, bo na medal w siatkówce czekamy od 1976 roku. Do tego startować będzie nasza duża nadzieja medalowa, Natalia Kaczmarek, która startuje w biegu na 400 metrów, ale też Aleksandra Mirosław, chyba nasza największa szansa na złoto na tych igrzyskach obecnie – Polka już dwukrotnie pobiła na tych igrzyskach rekord świata! Do tego przekonamy się, jaki medal zdobędzie Julia Szeremta – brązu jest już pewna, ale wciąż może awansować do finału i walczyć nawet o złoto! Sprawdź dokładny terminarz startu Polaków na 7 sierpnia na igrzyskach w Paryżu.

IO Paryż 2024 Plan startów Polaków 7.08:

BOKS

21.46, 57 kg kobiet, półfinały - Julia Szeremeta - Nesthy Petecio (Filipiny)

KAJAKARSTWO

9.30, K-1 500 m kobiet, eliminacje - Dominika Putto

11.40, C-1 1000 m mężczyzn, eliminacje - Wiktor Głazunow

13.30, K-1 500 m kobiet, ćwierćfinały

14.40, C-1 1000 m mężczyzn, ćwierćfinały

KOLARSTWO TOROWE

12.45, sprint mężczyzn, kwalifikacje - Mateusz Rudyk

13.26, keirin kobiet, 1. runda - Urszula Łoś, Marlena Karwacka

14.30, sprint mężczyzn, 1. runda

15.10, keirin kobiet, repasaże

15.30, sprint mężczyzn, repasaże

17.30, sprint mężczyzn, 1/8 finału

18.42, sprint mężczyzn, repasaże

19.38, sprint mężczyzn, 1/8 finału

20.14, sprint mężczyzn, repasaże

LEKKOATLETYKA

7.30, sztafeta mieszana w chodzie - Maher Ben Hlima, Olga Chojecka

10.15, 100 m ppł kobiet, eliminacje - Pia Skrzyszowska

11.50, rzut oszczepem kobiet, kwalifikacje gr. B - Maria Andrejczyk

11.55, 800 m mężczyzn, eliminacje - Mateusz Borkowski

12.45, 1500 m kobiet, repasaże - Aleksandra Płocińska

20.45, 400 m kobiet, półfinały - Natalia Kaczmarek

SIATKÓWKA

mężczyźni

16.00, półfinał - Polska - USA

WSPINACZKA SPORTOWA

12.35, wspinaczka na czas kobiet, ćwierćfinały - Aleksandra Mirosław - Leslie Romero Perez (Hiszpania,

Aleksandra Kałucka - Yafei Zhou (Chiny)

12.46, wspinaczka na czas kobiet, półfinały

12.54, wspinaczka na czas kobiet, finał

ZAPASY

11.00, 87 kg w st. klasycznym mężczyzn, 1/8 finału - Arkadiusz Kułynycz - Ali Cengiz (Turcja)

12.50, 87 kg w st. klasycznym mężczyzn, ćwierćfinały

18.35, 87 kg w st. klasycznym mężczyzn, półfinały

ŻEGLARSTWO