Kolejne turnieje eliminacyjne Lig Akademickich AZS już w najbliższy weekend!

Ligi Akademickie AZS to nowy projekt skierowany dla studentów, którzy jednocześnie chcą rozwijać swoją pasję sportową. Uczelniana rywalizacja ma zachęcać do tworzenia drużyn, a także regularnych treningów, by podwyższać swoje umiejętności. Do projektu zgłosiło się ponad 130 drużyn, a ekipy rywalizują w pięciu dyscyplinach: pływaniu, koszykówce, piłce ręcznej, siatkówce i hokeju na lodzie. Z każdej z grup podczas turniejów eliminacyjnych jedna ze studenckich ekip awansuje do zawodów Final Four, które odbędą się w dniach 20-22 grudnia w Krakowie. – A tam zadbamy o prawdziwą finałową oprawę – zapewnia Artur Słomka, koordynator projektu.

Emocjonujące turnieje odbywały się już w każdej z dyscyplin, ale nie we wszystkich grupach znamy pierwsze wyniki. Do rozstrzygnięcia pozostała 1. kolejka zawodów żeńskiej piłki ręcznej w Opolu, a także turnieje koszykarzy w Warszawie oraz również w Opolu.

Jeśli chodzi o żeńską rywalizację, to o pierwsze punkty w tabeli, oprócz gospodyń, czyli AZS Politechnika Opolska, walczyć będą AZS Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, AZS Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, AZS Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, AZS Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach oraz AZS Politechniki Wrocławskiej. Trudno tutaj wskazać faworyta, ponieważ niektóre z uczelni powołują do swoich składów zawodniczki, które na co dzień występują też w zawodowych ligach, a w innych są znacznie mniej doświadczone szczypiornistki, które jednak chcą wziąć udział w tak dużej imprezie. Zawody potrwają od piątku do niedzieli w hali Toyota Park.

Emocji nie zabraknie również niespełna pięć kilometrów dalej, bo w hali Politechniki Opolskiej o punkty w rankingu powalczą natomiast koszykarze. To jedyna grupa, w której rywalizuje pięć drużyn. Gospodarze, czyli AZS Politechnika Opolska, będą gościli krakowskie AZS AGH, AZS AWF, a także katowickie AZS AWF i AZS Uniwersytet Ekonomiczny. W hali przy ul. Prószkowskiej 76 na pewno nie zabraknie dobrego akademickiego basketu!

Z kolei w warszawskim turnieju wystąpi aż pięć drużyn ze stolicy, a rodzynkiem będą zawodnicy AZS Uniwersytetu Radomskiego. Trzeba jednak pamiętać, że Radom to mocny ośrodek koszykarski, dlatego przyjezdni na pewno myślą o walce o Final Four. Pozostałe mecze to derby Warszawy pomiędzy AZS Uniwersytet Warszawski, AZS Politechnika Warszawska, AZS Akademia Leona Koźmińskiego, AZS Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego oraz AZS AWF. A jak wiemy, rywalizacja pomiędzy uczelniami z tego samego miasta zawsze przynosi wiele emocji!

Rywalizacja w Opolu i Warszawie zapowiada się więc aż nadto ciekawie. Zapraszamy do hal oraz na kanał PasjaAZS na YouTube. Natomiast na http://liga.azs.pl/ znajdziecie komplety wyników oraz tabele.

Organizatorem zawodów jest Akademicki Związek Sportowy. Projekt Lig Akademickich AZS współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.