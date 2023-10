i Autor: CyfraSport Sylwia Gruchała

czas przyniósł wiele zmian

Lata temu pokazała fanom nagie ciało, później tego żałowała. Piękna Sylwia Gruchała zniknęła z mediów i odkrywa inne życie

Jacek Ogiński 14:34

Sylwia Gruchała przez kilka ładnych lat zdobywała seryjnie medale najważniejszych imprez świata we florecie. Wiele z nich zdobyła z drużyną, jednak to właśnie ją fani kojarzą bardziej i niewykluczone, że to z powodu urody, którą wyróżnia się Gruchała. To też sprawiło, że otrzymała propozycję od CKM na sesję rozbieraną, która doszła do skutku w 2007 roku. Później Sylwia Gruchała przyznała, że trochę żałuje zgody na udział w tej sesji, a obecnie stara się żyć z dala od medialnego zgiełku.