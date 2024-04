Magnus Carlsen: Jestem podekscytowany przyjazdem do Warszawy! Największe gwiazdy szachowego świata zagrają w Superbet Rapid & Blitz

Na to jedno z największych szachowych wydarzeń w naszym kraju przyjadą gwiazdy królewskiego sportu z całego świata. Odbędzie się ono w dniach 8-12 maja. W stolicy, oprócz dumy polskich szachów Jana-Krzysztofa Dudy oraz wieloletniego mistrza świata Magnusa Carlsena, zagra wielu wybitnych arcymistrzów. Do Polski przylecą reprezentujący Indie Gukesh Dommaraju, Praggnanandhaa Rameshbabu i Arjun Erigaisi oraz Holender Anish Giri, Ukrainiec Kiriłł Szewczenko, Niemiec Vincent Keymer, Chińczyk Wei Yi oraz reprezentant Uzbekistanu Nodirbek Abdusattorov. Takie nagromadzenie znakomitych graczy gwarantuje wielkie emocje. A pięciokrotny mistrz świata ma apetyt na kolejne zwycięstwo.

– Cieszę się, że znowu zagram w Superbet Rapid & Blitz Poland, lubię brać udział w turnieju szachów szybkich i błyskawicznych – przyznaje Magnus Carlsen. – Przed rokiem słabiej zaprezentowałem się w pierwszej części turnieju, za to dobrze w szachach błyskawicznych. Wiem, że mam spore szanse na powtórzenie wyniku z 2023 roku, ale nigdy nie jest łatwo zwyciężać w takiej stawce. Widziałem na liście startowej wielu młodych graczy, jestem podekscytowany przed przyjazdem do Warszawy – mówi arcymistrz, który przed rokiem w Polsce znalazł też czas na coś więcej poza rywalizacją szachową. – To prawda, zagrałem w piłkę, choć ostatnio rzadko mi się to zdarza, teraz z chęcią pograłbym w golfa, który mnie zainteresował od minionych wakacji. Codziennie spacerowałem też po Warszawie, z hotelu do miejsca gdzie graliśmy, byłem też w kilku różnych restauracjach, próbowałem rozmaitych kuchni. Mam dobre wspomnienia z Polski – dodaje.

Przypomnijmy, że przed rokiem Magnus Carlsen wygrał w Warszawie po pasjonującym finiszu. Norweg zgromadził 24 punkty i dopiero ostatniego dnia rywalizacji wyprzedził Jana-Krzysztofa Dudę – 23 oraz Wesleya So i Levona Aroniana – po 21,5.

– Ogólnie miejsce jest z pewnością dobre, ale dla mnie to trochę gorzkie doświadczenie – komentował wtedy na gorąco Jan-Krzysztof Duda, który miał ambicję wygrać po raz drugi z rzędu w stolicy. – Szczególnie ostatniego dnia wypadłem słabo, oddałem zbyt dużo punktów, rozdawałem rywalom prezenty, podczas gdy Magnus miał bardzo dużo szczęścia. Zaliczył imponującą serię siedmiu zwycięstw, a ja zgubiłem wątek i nawet drugie miejsce było zagrożone. Podsumowując, to jednak nie najgorszy finisz, w którym zająłem drugie miejsce – dodał Polak.

Turniej Superbet Rapid & Blitz jest organizowany w Polsce już po raz trzeci, rozgrywany jest w ramach cyklu Grand Chess Tour. Tak jak w poprzednich edycjach rywalizacja odbywać się będzie w Centrum Konferencyjnym POLIN. Nowością jest wprowadzenie biletów, z których dochód zostanie przeznaczony na cele charytatywne.

W tym roku możliwości wejścia na każdy dzień turniejowy są dwie. Płatna – dla osób, które chcą być pewne swojego miejsca i oglądać zmagania możliwie jak najbliżej sceny, doświadczając szachowych super emocji (VIP PREMIUM – 2 rząd, 500 PLN i VIP – rzędy 4-9, 25 PLN). Wejściówki można kupić https://superchess.kupbilecik.pl/, a rozchodzą się one błyskawicznie – nie ma już biletów na piątek i sobotę. Na pozostałą część widowni będzie można wejść bezpłatnie, ale przy dużym zainteresowaniu organizatorzy nie mogą zagwarantować miejsca (decyduje kolejność przybycia).

Każdego dnia (8-12 maja) rywalizacja będzie się rozpoczynać o godz. 13. Pula nagród polskiego turnieju to 175 tysięcy dolarów, a w całym cyklu do wygrania jest półtora miliona. Pełne informacje o turnieju na www.superchess.pl.

