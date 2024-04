Marcin Najman zabrał głos w ważnej sprawie. "Cesarz" nie spodziewał się takiej reakcji. Fani nie mogli zareagować inaczej

Marcin Najman jeszcze nie tak dawno zmierzył się z Jackiem Murańskim na Clout MMA. Ten pojedynek miał zamknąć pewien rozdział, ponieważ do walki obu w przeszłości miało dojść dwukrotnie, jednak dopiero federacja Clout MMA doprowadziła do rozstrzygnięcia tego konfliktu. Walka Marcina Najmana z Jackiem Murańskim zaczęła się naprawdę ciekawie – obaj ruszyli bardzo mocno na siebie, ale lepiej radził sobie Najman, który trafiał większą liczbę ciosów w swojego rywala. Murański wrzucił bieg wsteczny i więcej się bronił niż atakował. Przetrwał jednak pierwszą ofensywę swojego rywala i gdy tylko walka nieco się uspokoiła „Stary Muran” ruszył bardziej do przodu. W pewnej chwili świetnie uniknął lewego sierpa Najmana i sam skontrował rywala takim ciosem, który wylądował prosto na jego twarzy. Najman od razu zatoczył się do tyłu i położył na macie, a sędzia zakończył pojedynek. "El Testosteron" ucierpiał po tym uderzeniu i musiał przejść rekonstrukcje oczodołu.

Marcin Najman zabrał głos w sprawie broni nuklearnej! Reakcja fanów "Cesarza" bezcenna

Najman często wypowiada się na różne tematy za pomocą mediów społecznościowych. Tym razem "Cesarz" zabrał głos w temacie broni nuklearnej w Polsce. - Moi drodzy na temat amerykańskiej broni atomowej, która miała zostać rozmieszczona na terenach Polski wypowiedział się prezydent Andrzej Duda, wyrażając gotowość. Wypowiedział się także premier Donald Tusk, który był nieco bardziej powściągliwy w tej kwestii, ale wypadałoby aby w tej kwestii wypowiedział się również cesarz, a cesarz uważa, że broń nuklearna jak najbardziej tak, ale nie amerykańska, tylko polska. Cóż z tego, że rozlokujemy broń nuklearną na terenie Polski, której sami nie będziemy mogli użyć, a staniemy się automatycznie celem dla potencjalnego wroga, czyli Rosji - przekazał Najman.

Na reakcję fanów "Cesarza" nie trzeba było długo czekać. "Niech lud raduje się cały! Cesarza mądrego mamy. Lud swój chroni od złego. Cesarza mamy najlepszego!", "Po co broń atomowa, gdy mamy Najmana".