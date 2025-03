Monika Pyrek zaprasza na wyjątkowe lekcje WF. „Dzieci mogą pokochać ruch i aktywność fizyczną”

„KINDER Joy of moving Alternatywne Lekcje WF” mają na celu zachęcenie młodzież do regularnych ćwiczeń i pokazanie, jak nowoczesne technologie można wykorzystać, by zachęcić dzieci do aktywności fizycznej. W trakcie zajęć uczniowie mają możliwość skorzystania z wielu sportowych aktywności na poszczególnych przystankach. Do wyboru jest cały szereg aktywności, m.in. symulatory rowerowe czy narciarskie, specjalne ścianki wspinaczkowe, refleksomierze, ergometry wioślarskie, czy trenażery sportowe. Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas 4-8.

– Po raz pierwszy zaprosiliśmy dzieci na alternatywne lekcje wychowania fizycznego w 2017 roku i cały czas mamy niesłabnące zainteresowanie, a kolejne miasta i szkoły chcą, żebyśmy je odwiedzili. Cieszę się widząc radość dzieci ścigających się rowerem zarówno na ekranie telewizora, jak i na siodełku, czy chociażby przeciągających linę. Tych urządzeń mamy bardzo dużo, dzięki czemu możemy zaoferować uczniom bardzo ciekawe lekcje – mówi Monika Pyrek, znakomita była polska lekkoatletka, dziś członkini zarządu Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

Wiosenna edycja akcji rozpocznie się w poniedziałek, 17 marca, w Szczecinie. Zajęcia w tym mieście odbędą się również dzień później, a 19 i 20 marca w Dąbkach, także w Zachodniopomorskiem. W kolejnym tygodniu zajęcia zaplanowane są w Wielkopolsce (26 marca w Gorzycach Wielkich oraz 27 i 28 marca w Nowych Skalmierzycach), a ostatnim przystankiem będzie Dolny Śląsk – 9 kwietnia w Sobótce oraz 10 i 11 kwietnia w Legnicy. W czasie ćwiczeń uczniom towarzyszyć będą Monika Pyrek i znakomity polski kolarz torowy, wielokrotny mistrz, wicemistrz oraz brązowy medalista mistrzostw Europy Damian Zieliński, ale nie tylko, bo już wiadomo, że 19 marca w Dąbkach uczniów odwiedzi lekkoatletyczna mistrzyni olimpijska z Tokio Małgorzata Hołub-Kowalik, a 10 kwietnia w Legnicy będzie Natalia Czerwonka, medalistka olimpijska z Soczi w łyżwiarstwie szybkim.

Aktywność dzięki nowym technologiom? Tak ćwiczą dzieci na zajęciach u Moniki Pyrek

– Hasłem KINDER Joy of moving jest „Zostań Mistrzem Radości” i na pewno wpisujemy się w to hasło, bo radości jest u nas bardzo dużo. Inspirujemy dzieci do aktywności fizycznej i chcemy, by kojarzyła im się z zabawą i radością. Wtedy jest szansa, że pokochają ruch, dzięki czemu będą zdrowsi i bardziej szczęśliwi – dodaje Monika Pyrek. Partnerem tytularnym programu jest Ferrero Commercial Polska, a zajęcia dofinansowane są z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki. Partnerem motoryzacyjnym jest KGM Polmotor.

– Warto dodać, że z nami można ćwiczyć cały rok i w każdym miejscu, bo w Internecie działa e-platforma, na której bezpłatnie udostępniamy materiały w formie ćwiczeń, gier i zabaw ruchowych dla najmłodszych. Na stronie internetowej https://silasportu.pl są regularnie udostępniane nowe ćwiczenia, ale także interesujące podcasty i webinaria – zaznacza była znakomita polska skoczkini o tyczce.