Możesz zamieszkać u Cristiano Ronaldo! Wielkie luksusy, trzeba mieć w kieszeni grube tysiące

Tyle zarabiał Mariusz Pudzianowski jako strongman. Przenosiny do KSW były dla niego złotym strzałem!

Do sieci trafiło zdjęcie kompletnie nagiej najseksowniejszej golfistki na świecie! Piersi zakrywają jedynie piłeczki golfowe

Lewandowski zszokował Kucharskiego swoimi słowami. Ta historia wyszła na jaw po latach, aż trudno w to uwierzyć

Takiego Zbigniewa Bońka jeszcze nie widzieliście. Wyszedł jego nieznany talent, zrobił to dla swoich wnuków!

Cristiano Ronaldo znalazł się na celowniku mediów i to co ciekawe, nie ze względów sportowych. Sportowiec doszedł do wniosku, że wynajmie swoją luksusową rezydencję w Madrycie. Nieruchomość posiadająca 4 tys. metrów kwadratowych kosztuje, ale ma tak duże luksusy, że na pewno znajdzie swoich chętnych na wynajem i poczucie się na własnej skórze jak Ronaldo za czasów gry w Realu!

Cristiano Ronaldo chce wynająć swoją posiadłość. Prawdziwe luksusy

Cristiano Ronaldo przez najbliższy czas będzie z daleka od europejskiej piłki, to też podjął decyzję, aby wynająć swoją drogocenną posiadłość w Madrycie. Według informacji pdawanych przez media, każdy, kto rozważa zamieszkanie w miejscu należącym do legendy światowego futbolu, winien przygotować około 10 tysięcy euro miesięcznie! Cena może zwalać z nóg, ale sam dom jest wyposażony w luksusy, które trafią do nawet najbardziej wykwintnych gustów - w środku znajduje się dziewięć łazienek, siedem sypialni, główny apartament, gabinet masażu, siłownia i podgrzewany basen, a także ogród z otwartym basenem i jacuzzi.