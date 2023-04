Na tym nagraniu Jacek Wójcik z Królowych Życia zachowuje się jak małpa. Pierwszy raz widzieliśmy coś takiego

Jacek Wójcik z "Królowych Życia", czyli niezwykle popularnego programu emitowanego na antenie stacji TTV, to postać, która zdecydowanie wyłamuje się ze schematów. Niezwykle charyzmatyczny atleta dzielnie towarzyszy Dagmarze Kaźmierskiej w codziennych perypetiach. Mężczyzna dzięki swojemu podejściu do życia zyskał wielu fanów, którzy regularnie otrzymują na Instagramie zdjęcia i filmiki, o jakie nawet nie prosili. Tym razem Jacek Wójcik poszedł krok dalej. Zachowywał się jak prawdziwa małpa! Znany ze swojej sportowej pasji były kulturysta postanowił zaprezentować swoje umiejętności... aktorskie. Podczas szybkiego wypadu do ogrodu zoologicznego dał prawdziwy popis i coś takiego z jego udziałem można było zobaczyć po raz pierwszy w historii. Nagranie szybko podbiło serca internautów i chyba trudno się dziwić. Można się przy nim naprawdę szeroko uśmiechnąć.

Jacek Wójcik jak prawdziwa małpa

Materiał wideo pokazuje kilka scen z wizyty Jacka Wójcika, który w sportowych kręgach znany jest przede wszystkim dzięki swojej sile. W przeszłości uprawiał m.in. podnoszenie ciężarów i świetnie sobie radził na zawodach. Dzisiaj wciąż dba o formę, ale znajduje czas na inne zainteresowania. Najwyraźniej świat fauny i flory nie jest mu obcy. Na Instagramie popularnego uczestnika telewizyjnego reality show "Królowe Życia" pojawił się bowiem filmik z ogrodu zoologicznego. Na pierwszej scenie Wójcik krzyczał do kamery "Człowiek-małpa!" i udawał to sympatyczne zwierzę, które było szczególnym obiektem badań Karola Darwina. To jednak nie wszystko.

Film Jacka Wójcika to prawdziwy hit

Po raz pierwszy można było też zobaczyć zachowanie Jacka Wójcika, gwiazdy TTV, przy innych zwierzętach. Niektóre prowokował, inne bardzo mu się podobały. Filmik szybko stał się hitem. Obserwujący profil Jacka Wójcika na Instagramie ochoczo komentowali poczynania swojego idola. Niektórzy porównywali go do filmowej postaci Festera z "Rodziny Adamsów". Inni odpowiadali na pytanie zawarte przez autora nagrania w poście: "Do jakiego zwierzaka najbardziej pasuję?". "Zdecydowanie do małpy", "Niekoniecznie zwierzaka, ale Tarzan boy pierwsza klasa", "Super ja też lubię oglądać zwierzaki w zoo, a do ciebie Jacuś pasuje hipcio hipopotam, bo jest podobny do ciebie, bo ty jesteś fajny facet, który umie wszystkich rozbawić i zawsze ma poczucie humoru" - czytamy pod nagraniem znanej osobistości telewizyjnej.