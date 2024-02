Najpiękniejsza dziennikarka w Polsce zadziwiła widzów TVP! Gdy zobaczyli to na żywo, nie byli w stanie uwierzyć, srogie komentarze

Krzysztof Stanowski pochwalił się zarobkami Kanału Zero! Gigantyczna kwota w zaledwie kilka dni

Maja Strzelczyk zadebiutowała na antenie TVP Sport! Nie tak dawno dziennikarka została ogłoszona nowym nabytkiem stacji i w środę 7 lutego zadebiutowała na jej antenie. Niestety dla Strzelczyk, bardzo dużą uwagę zgarnął jej strój, który - tu trzeba przyznać - nie spodobał się widowni. Świadczą o tym wyjątkowo mocne komentarze pod adresem dziennikarki.

Maja Strzelczyk debiutuje w TVP Sport. Jej strój zwrócił wielką uwagę

Nie da się ukryć, że Strzelczyk była bardzo wyczekiwana przez oglądających TVP Sport, którzy nie mogli doczekać się dziennikarki na antenie ich ulubionej stacji. Strzelczyk pokazała się z dobrej strony, jednak dużą uwagę przykuł jej szary kombinezon, który nie spodobał się bardzo dużej części widzów, którzy przyrównywali go nawet do kombinezonu malarskiego.

- Super, tylko dlaczego w kombinezonie malarskim?", "W co ona jest ubrana? Taka kobieta, a ubrana w jakiś strój więzienny", "Dobry drelich na robotę", "Pracowała dzisiaj w warsztacie blacharsko-lakierniczym i zapominała się przebrać?", "Skąd wzięli taki worek po ziemniakach... Taka fajna dziewczyna, zamiast emanować urodą, to wystroili ją ...no ludzie kochani - czytamy w komentarzach.