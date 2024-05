Największe szachowe gwiazdy już błyszczą w Warszawie

Efektowne otwarcie Superbet Rapid & Blitz 2024, podobnie jak cały turniej, miało miejsce w warszawskim Centrum Konferencyjnym POLIN. W tym roku znowu Magnus Carlsen i Jan-Krzysztof Duda są typowani jako faworyci do końcowego triumfu (Polak zwyciężył w pierwszej edycji warszawskiego turnieju, przed rokiem był drugi za Carlsenem), ale chętnych na wygraną w stolicy będzie więcej.

– Przed rokiem byłem trzecim najmłodszym graczem, dzisiaj jestem trzecim najstarszym – mówi Jan-Krzysztof Duda. – Jest tutaj tak wielu młodych, utalentowanych graczy, że nie wiem czego się spodziewać, tegoroczna edycja z pewnością będzie inna niż dwie poprzednie. Podejdę do niej w trochę inny sposób i zobaczymy, co to przyniesie – dodaje.

– Musze przyznać, że bardzo się cieszę na turniej w mojej ulubionej formule, już nie mogę się doczekać gry – mówi Magnus Carlsen. – Rzeczywiście, jestem najstarszym graczem tego turnieju, ale mnie to nie przeszkadza, cieszę się że rośnie nowe pokolenie zawodników. Mówiąc szczerze nie jestem raczej optymalnie przygotowany, ale oczywiście będę chciał zwyciężyć w Warszawie. Musze tylko trochę lepiej wystartować niż przed rokiem, bo drugi raz może mi się nie udać aż tyle nadrobić w końcówce – dodaje Carlsen, który cieszy się że ponownie w stolicy zagra towarzysko w piłkę nożną. – Teraz raczej grywam odrobinę w golfa czy padla, ostatni raz w piłkę zagrałem przed rokiem w Warszawie, więc nie oczekuję po sobie świetnej dyspozycji.

W stolicy, oprócz dumy polskich szachów Jana-Krzysztofa Dudy oraz wieloletniego mistrza świata Magnusa Carlsena, zagra grono świetnie

zapowiadających się arcymistrzów. Do Polski przylecieli reprezentujący Indie Gukesh Dommaraju, Praggnanandhaa Rameshbabu i Arjun Erigiasi oraz Holender Anish Giri, Ukrainiec Kiriłł Szewczenko, Niemiec Vincent Keymer, Chińczyk Wei Yi oraz reprezentant Uzbekistanu Nodirbek Abdusattorov. Takie nagromadzenie znakomitych graczy gwarantuje wielkie emocje. Kibice i eksperci spodziewają się udanego turniejowego debiutu Gukesha Dommaraju. Trenerem genialnego 17-latka z Indii jest polski arcymistrz Grzegorz Gajewski, wcześniej pracujący z byłym mistrzem świata Viswanathanem Anandem.

– To już trzecia edycja Superbet Rapid & Blitz 2024, poprzednie cieszyły się wielkim zainteresowaniem, przychodziły do nas tłumy kibiców i w tym roku będzie tak samo – mówi Łukasz Seweryniak, Country Manager Superbet Polska. – Czekamy na świetny występ naszego arcymistrza, bez wątpienia jest on głównym magnesem przyciągającym polskich fanów, zresztą podobnie działa to w wielu innych sportach, gdy Polak udanie rywalizuje ze światową czołówką. Jestem bardzo zadowolony, że Fundacja Superbet kilka lat temu postawiła na szachy, bo społeczność tej gry na całym świecie jest naprawdę imponująca. Cieszymy się, że nasza marka coraz bardziej kojarzy się z szachami.

Turniej Superbet Rapid & Blitz jest organizowany w Polsce już po raz trzeci, a rozgrywany w ramach cyklu Grand Chess Tour. Tak jak w poprzednich edycjach rywalizacja odbywać się będzie w Centrum Konferencyjnym POLIN. Każdego dnia (od środy do niedzieli) turniej będzie zaczynać się od godz. 13.

– Jeszcze kilka lat temu tylko marzyliśmy, by taki turniej przyjechał do Polski, a teraz mamy jego już trzecią edycję i co roku dokładane jest coś nowego – podkreśla Łukasz Turlej, sekretarz generalny FIDE. – W tym roku mamy w Warszawie same najgorętsze nazwiska, wydaje mi się że walka będzie się toczyła do ostatniej partii – dodaje.

Polski turniej rozpoczyna Grand Chess Tour 2024, serię prestiżowych zawodów, która następnie zagości w Bukareszcie (24 czerwca – 6 lipca), Zagrzebiu (8-15 lipca) oraz amerykańskim Saint Louis. Czołowi arcymistrzowie z całego świata będą walczyć o pulę nagród wynoszącą aż półtora miliona dolarów.

Nowością w warszawskim turnieju było wprowadzenie biletów-cegiełek, z których dochód zostanie przeznaczony na cele charytatywne. Rozeszły się one błyskawicznie. Kibice mogą jednak nadal wejść bezpłatnie na niebiletową pozostałą część widowni, ale przy dużym zainteresowaniu organizatorzy nie mogą zagwarantować miejsca (decyduje kolejność przybycia).

Pula nagród polskiego turnieju to 175 tysięcy dolarów, a w całym cyklu do wygrania jest półtora miliona. To także doskonała szansa na zdobycie autografu czy zrobienie zdjęcia z arcymistrzami. Pełne informacje o turnieju na www.superchess.pl. Bilety na: superchess.kupbilecik.pl