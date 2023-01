Nawet Mariusz Pudzianowski byłby zdumiony widząc, co Anna Lewandowska robiła po sylwestrze! Nie ma żartów, konkretny wyczyn

Fani Mariusza Pudzianowskiego, którzy śledzą jego profile w mediach społecznościowych doskonale wiedzą, że gwiazdor KSW to istny wzór do naśladowania, jeśli chodzi o podejście do swoich obowiązków. "Pudzian" pomimo 45 lat na karku wciąż daje z siebie 100%, kiedy przygotowuje się do kolejnych walk, a jego wstawanie skoro świt i poranne bieganie jest już jego znakiem rozpoznawczym. Bez względu na warunki atmosferyczne, czy inne niedogodności, Mariusz Pudzianowski zawsze musi zrobić swoje i jak się okazuje, w tym aspekcie nie odstaje od niego Anna Lewandowska, która nowy rok rozpoczęła z przytupem.

Pomimo zabawy w sylwestrową noc, Anna Lewandowska nie zamierzała odpoczywać w pierwszym dniu nowego roku, tylko zachować rytm ćwiczeń. Na swoim profilu na Instagramie trenerka fitness, a prywatnie żona Roberta Lewandowskiego postanowiła pochwalić się, że nowy rok przywitała długim bieganiem.

Podczas pierwszego biegu w 2023 roku, Anna Lewandowska postanowiła pokonać dystans 6 kilometrów, co jak się okazuje, zajęło jej 35 minut. Trenerka fitness nie forsowała bowiem tempa, jednak najważniejsze, że po zabawie sylwestrowej nie zapomniała o obowiązkach i postanowiła wyruszyć na plażę, aby zachować swój rytm ćwiczeń. W ten sposób z pewnością mogła zachęcić wiele osób do ruszenia się z domu, tym bardziej, że pogoda była wręcz wyśmienita do biegania.

