Nie żyje Emmanuel Kunde, legenda kameruńskiej piłki

Emmanuel Kunde był uznawany za jednego z najlepszych obrońców pochodzących z Afryki. Większość swojej kariery spędził w Kamerunie, głównie w zespole Canon Jaunde, w którym spędził kilka lat, choć miał także epizod w Europie – w sezonie 1987/88 występował w Stade Reims, a w 1988/89 w Stade Lavallois. Przygoda nie była udana i wrócił on do Kamerunu, gdzie zakończył ostatecznie karierę w 1992 roku w Olympic Mvolye. Zdecydowanie bardziej niż z kariery klubowej Kunde był rozpoznawalny z osiągnięć w reprezentacji Kamerunu. W 1984 oraz w 1988 roku poprowadził swoją drużynę narodową do zwycięstwa w Pucharze Narodów Afryki.

Pewne sukcesy Kamerun z Kunde w składzie odnosił również nie tylko na arenie kontynentalnej, ale i światowej. W 1982 i 1990 roku wystąpił z drużyną „Nieposkromionych Lwów” na mistrzostwach świata. Zwłaszcza druga ze wspomnianych imprez, rozgrywana we Włoszech, była dla Kamerunu udana, ponieważ dotarł on tam do ćwierćfinału – jako pierwsza drużyna z Afryki w historii – i niewiele brakowało, a znalazłby się również w półfinale! W starciu 1/4 finału przeciwko Anglii to drużyna z Europy wyszła na prowadzenie jako pierwsza, ale w 61. i 65. minucie padły dwie bramki dla Kamerunu (pierwszą, z rzutu karnego, strzelił właśnie Emmanuel Kunde). Niestety dla „Nieposkromionych Lwów” w 83. minucie wyrównał Lineker, który później dobił rywali w dogrywce golem w 105. minucie.

Emmanuel Kunde przez lata stał się ikoną piłki nożnej w Kamerunie i całej Afryce. Jest 5. zawodnikiem swojej kadry pod względem liczby występów, oraz należy do czołowej dziesiątki najlepszych... strzelców, mimo że był obrońcą. Jak podaje portal cameroonintelligencereport.com, 68-latek położył się spać wieczorem w czwartek, 15 maja i niestety już się nie obudził. – Właśnie dowiaduję się o śmierci Emmanuela Jerome'a Kunde, kultowej postaci kameruńskiego futbolu, który zmarł w 68 roku. Był wartością naszego dziedzictwa, która została nam okrutnie odebrana – napisał Samuel Eto'o, prezes kameruńskiej federacji piłkarskiej, w poście na Instagramie, w którym potwierdził tragiczne wieści o odejściu Kunde.

