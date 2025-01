Przed Kamilem Stochem pierwsze loty narciarskie w tym sezonie w niemieckim Oberstdorfie (HS235). W Zakopanem jego powrót do Pucharu Świata po czterech tygodniach przerwy nie przyniósł przełomu. Forma trzykrotnego mistrza olimpijskiego nadal zostawia sporo do życzenia, czego sam nie ukrywał. - Tak naprawdę to nie ma znaczenia, czy jestem drugim, pierwszym, czy piątym skoczkiem w Polsce - powiedział Kamil Stoch. - Liczy się to, jakie skoki wykonuję, na jakim jestem ogólnie poziomie. A ten poziom to na tę chwilę dobra, średnia półka z potencjałem - dodał po zajęciu 24. miejsca na Wielkiej Krokwi. - Obecnie skupiam się bardziej na tym, co jest tu i teraz i na bezpośrednich celach - zaznaczył. - Przede mną loty narciarskie, które uwielbiam. Skocznia, którą bardzo lubię i gdzie się dobrze czuję. Postaram się tam fajnie polatać... A daj Bóg trochę zaszaleć! - zapowiadał rekordzista Polski w długości skoku narciarskiego (251,5 m w Planicy)

Skoki dzisiaj piątek 24.01.2025 O której godzinie kwalifikacje w Oberstdorfie

Kamil Stoch stara się czerpać siłę z dyspozycji Pawła Wąska, który spisuje się najlepiej spośród naszych skoczków. - W tej chwili wyznacza dla nas kurs, wyznacza poziom - komplementował kolegę. 0 Dzięki niemu mamy świadomość, że można, że się da. Musimy po prostu dalej pracować i iść w tym kierunku. Absolutnie nie umniejszam Pawłowi, ale skoro jest w stanie walczyć na tym najwyższym poziomie, to reszta grupy też może. Tylko trzeba znaleźć po prostu odpowiedni klucz. Każdy z nas musi znaleźć swój - tłumaczył Stoch, oprócz którego w Oberstdorfie polatają Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł, Jakub Wolny i wracający do PŚ Piotr Żyła.

O której skoki dzisiaj piątek 24 stycznia 2025 Gdzie oglądać?

Przed nami Puchar Świata na mamuciej skoczni w Oberstdorfie. Na piątek 24 stycznia 2025 zaplanowano kwalifikacje do sobotniego konkursu. Początek kwalifikacji o godzinie 17. Transmisja TV na Eurosporcie 1 oraz online na platformie MAX.

Piątek, 24.01.2025

14:30 - Oficjalny trening

17:00 - Kwalifikacje

Sobota, 25.01.2025

15:00 - Seria próbna

16:30 - Pierwsza seria konkursowa

Niedziela, 26.01.2025

14:15 - Kwalifikacje

16:00 - Pierwsza seria konkursowa

Quiz. Sprawdź, czy rozpoznasz kultowych skoczków narciarskich. Już pierwsze pytanie sprawi problemy Pytanie 1 z 8 Kto to jest? Stefan Kraft Gregor Schlierenzauer Andreas Felder Następne pytanie