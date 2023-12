Skoki narciarskie dzisiaj O której godzinie skoki w niedzielę 3.12.2013 PŚ Lillehammer Gdzie oglądać?

Już dzisiaj skoki narciarskie w Lillehammer. Na niedzielę 3.12.2023 zaplanowano kwalifikacje i konkurs na skoczni normalnej. Jak wypadną Polacy? Wczoraj znów skakali słabo. Dawid Kubacki nie wszedł nawet do drugiej serii, skacząc w trudnych warunkach. Inauguracja Pucharu Świata w Ruce okazała się wielkim niewypałem i w Lillehammer też jest na arzie słabo, najgorzej od wielu lat. Trener Thomas Thurnbichler wierzy, że zespół odbije się od dna. Jeśli nie, może się już zrobić bardzo nerwowo...

Skoki dzisiaj O której godzinie skoki narciarskie niedziela 3 grudnia 2023

Trzech Polaków zapunktowało podczas sobotniego konkursu Pucharu Świata na skoczni HS98 w Lillehammer. Wśród tych szczęśliwców nie znalazł się jednak Dawid Kubacki, którego 87 metrów dało tylko 33. miejsce. Czwarty skoczek poprzedniego sezonu był bardzo rozczarowany swoją . - Warunki były, jakie były, ale na pewno można było z tego dalej ulecieć, przy lepszym skoku oczywiście. No tutaj zmieniając też koncepcję tego jak będziemy skakać, to troszkę trzeba czasu na to, żeby się wskakać. Myślę, że ten skok z próbnej serii dał taką iskierkę nadziei, że to będzie szło z dobrą stronę – powiedział Kubacki przed kamerami Eurosportu.

Widać wyraźnie, że polscy skoczkowie są w kiepskiej formie. I na razie trudno uwierzyć w reaktywację mistrzów. Wiary nie traci Thomas Thurnbichler. – Teraz jesteśmy trochę z tyłu. W przeliczeniu na metry wyglądało to gorzej, niż jest w rzeczywistości. Ale wierzę w tę drużynę i będziemy pracować razem. Krok po kroku będziemy zbliżać się do celu. Będziemy walczyć każdego dnia. I tak, to jest właśnie konsensus tego weekendu. Nie możemy się teraz stresować. Wiemy, że czeka nas ciężka praca, ale bez nerwów – powiedział trener Thomas Thurbichler.

O której skoki dzisiaj niedziela 3.12.2023 Skoki narciarskie w Lillehammer

Jak polscy skoczkowie prezentowali się wcześniej w Lillehammer? Dawid Kubacki wygrał tam w marcu. Kamil Stoch zwyciężał w Lillehammer w 2016, 2018 i 2020 roku, a z kolei Adam Małysz dwa razy na tym obiekcie kończył konkurs jako trzeci. Tylko Piotr Żyła nie może się wstrzelić w środkowej Norwegii. Już kilkukrotnie narzekał na skocznię w Lillehammer. - Nie do końca się z tym obiektem zaprzyjaźniłem. Tamtejsze skocznie nie są mi po drodze, ale co mogę poradzić. Trzeba to trzeba. Tak czasem bywa, że nie wszystko jest tak, jakby się chciało. I tak jest w przypadku tej skoczni. Te obiekty nie są w moim rytmie. Muszę przestawić do rytmu tego rozbiegu, trzeba się dopasować - stwierdził Żyła.

Skoki narciarskie 3.12.2023 niedziela O której godzinie skoki w Lillehammer?

Trwa Puchar Świata w Lillehammer. Na niedzielę 3grudnia zaplanowano kwalifikacje i konkurs na skoczni dużej. Początek kwalifikacji o godzinie 15.30. Początek pierwszej serii o godzinie 17. Transmisja TV na Eurosporcie 1, TVN oraz online w Playerze.

Niedziela, 3.12.2023