O której godzinie skoki dzisiaj piątek 12.01.2024 Kwalifikacje w Wiśle O której dzisiaj skoki narciarskie 12 stycznia 2024

Będzie to turniej inny niż wszystkie, bo jego zwycięzcą będzie... drużyna. Polacy stawiają na rywalizację zespołową, inaczej niż znane kibicom cykle: Turniej Czterech Skoczni, Raw Air, Willingen Five czy Planica 7. By pierwszy w historii PolSKI Turniej zakończyć sukcesem, reprezentacja musi mieć każdego dnia rywalizacji co najmniej dwóch zawodników w formie.

Skoki narciarskie dzisiaj 12.01.2024 Wisła kwalifikacje w piątek

Do klasyfikacji generalnej cyklu PolSKI Turniej będą zliczane wyniki dwóch najlepszych reprezentantów każdego kraju we wszystkich kwalifikacjach i konkursach w Wiśle, Szczyrku i Zakopanem. A nie będą to konkursy wyłącznie indywidualne, bowiem w Wiśle zaplanowano rywalizację duetów, w Zakopanem tradycyjnie, obok konkursu indywidualnego, odbędzie się "drużynówka".

Prace nad organizacją zawodów, niemal jak co roku, do łatwych nie należały. Zima bardzo długo nie chciała zawitać do Wisły, dlatego około 100 samochodów ze śniegiem musiało przyjechać na skocznię im. Adama Małysza. Śnieg wożono z pobliskiej Baraniej Góry. Organizator zawodów Andrzej Wąsowicz modlił się o minusowe temperatury i te na szczęście przyszły. – Liczyłem na to, że wreszcie w styczniu będzie dobrze z pogodą. Z reguły była tu już zima, a teraz jest pięć stopni na plusie. Nie możemy już czekać, by tego śniegu nie rozprowadzać – mówił nam jeszcze kilka dni temu Wąsowicz.

O której skoki dzisiaj PŚ Wisła piątek 12 stycznia 2024

Skocznia od sierpnia przechodziła remont, który był jej potrzebny już od dawna. Prace zostały zakończone, a poprawiony został zeskok skoczni. Nie znosi tu skakać choćby legendarny (czterokrotnie olimpijsko ozłocony) Simon Ammann, ale najważniejsze jest to, że latać potrafią tu Polacy. Rok temu dwa zwycięstwa zgarnął Dawid Kubacki, a nikt nie stał tu na podium częściej od Kamila Stocha. W sobotę konkurs duetów, w niedziele rywalizacja indywidualna. We wczorajszych kwalifikacjach Thomas Thurnbichler mógł wystawić kadrę A i tzw. kwotę krajową, w sumie dziewięciu skoczków.

Jedno pozostanie niezmienne. Wszyscy skoczkowie będą dalej zdobywać punkty Pucharu Świata oraz inkasować nagrody pieniężne za każdy konkurs (dla zwycięzcy konkursu 13 tysięcy franków szwajcarskich, dla drugiego dziesięć, trzeciego osiem itd.). Jest jednak specjalna premia: wygrani zgarną nagrodę w wysokości 50 tysięcy euro (ok. 230 tysięcy złotych).

SKOKI DZISIAJ O której godzinie kwalifikacje w Wiśle 12.01

Rusza Puchar Świata w Wiśle. Na piątek 12 stycznia zaplanowano kwalifikacje. Początek kwalifikacji o godzinie 18. Transmisja TV na antenach TVP 1, TVP Sport, Eurosport 1