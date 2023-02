O której godzinie SKOKI DZISIAJ piątek 24.02.2023 MŚ Planica O której dzisiaj skoki w piątek Kwalifikacje w Planicy 24 lutego 2023 GODZINA

Nie żyje legendarny komentator. Znali go w tysiącach polskich domów, jego głos przeszedł do historii

Skoki narciarskie dzisiaj to kwalifikacje do sobotniego konkursu mężczyzn w MŚ w Planicy. Niestety na problemy zdrowotne narzeka Dawid Kubacki. Polski Związek Narciarski poinformował, że Kubackiego bolą plecy. Dolegliwości pojawiły się po środowych zajęciach. Wicelider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata odpoczywał, będąc pod obserwacją lekarza i fizjoterapeuty kadry. Czy Kubacki zdoła poradzić sobie z tym problemem przed walką o medale? I jak wpłynie to na jego formę?

Dawid Kybacki, najlepszy polski skoczek tego sezonu, z pewnością jest w dobrych rękach i w dobrym miejscu. Kadra Thomasa Thurnbichlera postanowiła zamieszkać 40 km od Planicy – pod austriackim Villach. Hotels & Resort Dorf Seeleitn, w którym znajdują się skoczkowie, to również sanatorium. Oby widok na piękne góry i czyste jak łza jezioro ukoił ból Kubackiego. – Ryb nie widzę w tej wodzie, choć jest dość czysta. Byłem wędkarzem, ale 20 lat temu i się trochę pozapominało. Nie przyjechałem tu jednak łowić rybek – mówił Kubacki na specjalnie zorganizowanym pod hotelem spotkaniu z mediami.

Dawid Kubacki miał więcej czasu na regenerację, bowiem kadra odpuściła ostatni weekend Pucharu Świata w Rasnovie. – Przerwa pomogła i była potrzebna, bo w ostatnim czasie było dużo startów, wyjazdów, podróży. To też później wychodziło na skoczni. Te nogi nie pracowały w stu procentach tak, jak by mogły. Mimo że technika zaczynała wracać, to energii dodatkowo brakowało. Teraz mieliśmy kilka dni, by się zregenerować, odpocząć. Po tym okresie odpoczynku znowu doładować fajny trening, żeby nogi złapały odpowiednie napięcie i to coś, co może bardzo dobrze zaprocentować – powiedział Kubacki w rozmowie z Polskim Radiem. Na treningach oglądaliśmy w akcji Piotra Żyłę, Kamila Stocha, Pawła Wąska i Aleksandra Zniszczoła. W dzisiejszych kwalifikacjach Polacy jako jedyni będą mogli wystąpić w pięcioosobowym składzie – właśnie za sprawą Piotra Żyły, który broni tytułu zdobytego dwa lata temu w Oberstdorfie.

Na piątek 24 lutego 2023 zaplanowano kwalifikacje do sobotniego konkursu mężczyzn w MŚ w Planicy. Początek kwalifikacji o godzinie 17.45. Transmisja TV z kwalifikacji na Eurosporcie 1 oraz online w Playerze.

Przed nami początek walki o medale na mistrzostwach świata #Planica2023! W pierwszym tygodniu czempionatu zawody na normalnej skoczni HS102 #skijumpingfamily pic.twitter.com/SDEQaORxJG— Skijumping.pl (@Skijumpingpl) February 22, 2023