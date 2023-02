Bezpośrednie słowa o Dawidzie Kubackim. Szkoleniowiec powiedział to wprost i nie zostawił złudzeń

Co z Kubackim ?!

Thomas Thurnbichler przekazał przełomowe wieści w sprawie stanu zdrowia Dawida Kubackiego! Ujawnił, co z występem skoczka w Planicy

Mistrzostwa świata w Planicy to w tym sezonie najważniejsza impreza, na którą najlepsi skoczkowie szykują formę. Ocena tegorocznych zmagań danej kadry w dużej mierze będzie zależała od wyników w najbliższym tygodniu. Już w sobotę zawodnicy rywalizować będą na obiekcie normalnym, gdzie złotego medalu będzie bronił Piotr Żyła. Doświadczony zawodnik, co prawda nie zalicza się do grona faworytów, ale żadnego scenariusza wykluczyć nie można.

Kubacki murowanym kandydatem do złota? Szczere słowa trenera

O medalu mówi się przede wszystkim w kontekście Dawida Kubackiego. 32-latek od początku sezonu prezentuje wysoką formę i do niedawna prowadził w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Ostatnio czas nie jest dla niego najlepszy, a w dodatku tuż przed mistrzostwami przypałętał się uraz pleców. Były szkoleniowiec Kubackiego, Józef Jarząbek jest przekonany, że skoczka stać na triumf. - Dawid nie wygrał konkursu od dłuższego czasu, a inni są w rytmie i wtedy zwycięstwa przychodzą łatwiej, ale zawody na normalnej skoczni to zupełnie co innego. Przede wszystkim Dawid ma rewelacyjne odbicie z progu. W związku z tym kłopoty z techniką, które miewał w ostatnim czasie, schodzą na drugi plan - ocenia szkoleniowiec.

- Szanse na złoty medal są bardzo duże. Właściwie nie ma sensu mówić asekurancko, bo Dawid to doświadczony zawodnik i tego typu komentarze nie wywierają na nim presji. Myślę, że będzie złoto - powiedział wprost Jarząbek. - Normalna skocznia to wielka szansa Dawida. Na dużej będzie trudniej i pewnie więcej zawodników nastawia się szczególnie na tamten konkurs, ale myślę, że też będziemy się cieszyć. Nie wiem, które Dawid tam zajmie miejsce, ale na dużej skoczni też stać go na dobry wynik - dodał były trener wicelidera Pucharu Świata.

