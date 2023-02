Najlepsi skoczkowie tuż przed startem mistrzostw świata postanowili odpuścić sobie rywalizację w Rasnovie, aby jak najlepiej przygotować się do rywalizacji w Planicy. Nie wszystko jednak idzie po myśli Dawida Kubackiego, na którego szczególnie liczą polscy kibice. Podczas ostatniego weekendu spędzonego w swoim domu, lidera polskich skoczków spotkało ogromne nieszczęście i jak się okazuje, jego pech trwa nadal. Na chwilę przed startem rywalizacji w Planicy, Dawid Kubacki zaczął borykać się z problemami zdrowotnymi, co postawiło pod znakiem zapytania jego rywalizację w mistrzostwach świata. Głos w sprawie jego stanu zdrowia zabrał trener Thomas Thurnbichler.

Trener polskich skoczków wprost o sytuacji Dawida Kubackiego i szansach na występ w Planicy! Wymowne słowa

Szkoleniowiec Biało-czerwonych w rozmowie z portalem "skijumping.pl" opowiedział, jak doszło do urazu Dawida Kubackiego. Po środowych zajęciach cała kadra mogła mieć jeszcze powody do radości, bowiem okazało się, że po przerwie od skakania i odpuszczeniu zawodów w Rasnovie, Kubacki prezentował się naprawdę dobrze. Kłopoty zaczęły się wieczorem. - Wstał, a następnie poczuł naprawdę mocny ból lędźwiowy, ale nie wygląda to najgorzej, ponieważ nie doszło do żadnego wypadku - wyznał Thomas Thurnbichler opisując sytuację, która spotkała Kubackiego.

Thomas Thurnbichler przekazał przełomowe wieści w sprawie stanu zdrowia Dawida Kubackiego! Ujawnił, co z występem skoczka w Planicy

Sztab szkoleniowy reprezentacji Polski ma nadzieję, że Kubackiemu uda się wystartować w Planicy, bowiem jego ból nie wynika z żadnego wypadku. Decyzja, czy polski skoczek weźmie udział w mistrzostwach świata ma zapaść w piątek rano, tuż przed kwalifikacjami. - W Polsce czeka szósty zawodnik rezerwowy, co jest normalną procedurą. Chcemy poczekać do ostatniej chwili, by dać Dawidowi szansę występu na normalnym obiekcie - tłumaczył austriacki trener dla "skijumping.pl". Fanom Dawida Kubackiego oraz polskich skoczków pozostaje mieć nadzieję, że uraz skoczka nie jest poważny i nie przeszkodzi mu w udziale w mistrzostwach świata w Planicy.

