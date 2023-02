i Autor: Cyfra Sport Dawid Kubacki

wielkie nieszczęście

Dawida Kubackiego spotkało ogromne nieszczęście! Musiał ratować swój dom, przykre obrazki

Waldemar Kowalski 11:32

Podobnie, jak wielu innych zawodników, Dawid Kubacki postanowił nie wybierać się do Rasnova, aby w spokoju przygotowywać się do mistrz świata, które odbędą się w Planicy. Niestety, jeden z liderów reprezentacji Polski nie mógł liczyć na zupełny spokój i jak się okazało, musiał on ratować swój dom. Przykrą niespodziankę pokazał w mediach społecznościowych.