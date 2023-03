O której godzinie skoki dzisiaj poniedziałek 13.03.2023 Raw Air Lillehammer O której dzisiaj skoki narciarskie w poniedziałek 13 marca 2023 Prolog

Spis treści

Świętujący 33. urodziny Dawid Kubacki sprawił sobie piękny prezent. Po słabszym sobotnim konkursie, w którym zajął 9. miejsce, następnego dnia wrócił na podium Pucharu Świata. Na półmetku był siódmy, ale po bardzo dobrym drugim skoku awansował na trzecie miejsce i w dalszym ciągu walczy o zwycięstwo w Raw Air. Po pięciu seriach jest czwarty i traci 22,5 pkt do prowadzącego Stefana Krafta.

Rywalizacja w Raw Air przenosi się z Oslo dalej na północ Norwegii, do Lillehammer. To tam skoczkowie narciarscy będą kontynuować walkę o duże premie finansowe w norweskim cyklu. W tegorocznym turnieju Raw Air przewidziano nagrody za trzy czołowe miejsca wśród mężczyzn - 50, 20 i 10 tys. euro. Dziesięć dni rywalizacji (10-19 marca), sześć serii kwalifikacyjnych i sześć konkursów zaliczanych jednocześnie do Pucharu Świata. Osiemnaście skoków, które stworzą ostateczną klasyfikację turnieju. Po konkursach w Oslo na olimpijskim obiekcie Holmenkollbakken (K120) zawodnicy bez dnia przerwy podejmą rywalizację w Lillehammer (K123) - od poniedziałku do środy 15 marca. A ostateczny akt dokona się na największej skoczni świata, mamucie w Vikersund (K200) - od 17 do 19 marca.

Tylko dwaj skoczkowie wygrali turniej dwukrotnie w poprzednich pięciu edycjach: Austriak Stefan Kraft (2017 i 2022) i Kamil Stoch (2018 i 2020). Tego lauru nie ma jeszcze w kolekcji Dawid Kubacki. W trakcie Raw Air obchodził 33. urodziny. Zwycięstwo albo chociaż miejsce na podium byłoby świetnym prezentem. Na razie lider polskiej kadry jest czwarty, a to dobra pozycja, żeby powalczyć o coś więcej.

Na poniedziałek 13 marca 2023 zaplanowano prolog (kwalifikacje) w Lillehammer zaliczany do klasyfikacji generalnej turnieju Raw Air. Początek prologu w Lillehammer o godzinie 20.30. Transmisja TV na Eurosporcie 1 i w Playerze.