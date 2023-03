Raw Air PREMIE Nagrody pieniężne: Jakie są premie w Raw Air 2023? Ile za zwycięstwo?

W trzech pierwszych edycjach nagrody w Raw Air były wyższe niż w Turnieju Czterech Skoczni. Od ubiegłego roku TCS przebił konkurentów nagrodą dla zwycięzcy - 100 tys. franków. W tegorocznym turnieju Raw Air przewidziano za trzy czołowe miejsca wśród mężczyzn - 50, 20 i 10 tys. euro, zaś dla kobiet - 40, 15 i 5 tys. euro.

Raw Air 2023 PREMIE Nagrody pieniężne

A jak porównać prestiż obu imprez? - Pod względem wartości sportowej norweski turniej może uzyskać podobną wagę do tamtego. Ale tradycja i prestiż są po stronie TCS, do tego ten szczególny czas noworoczny. A w Polsce dodatkowo dochodzi wspomnienie wygranej Adama Małysza w roku 2001, który wtedy porwał tłumy - mówi Apoloniusz Tajner. W poprzednich pięciu edycjach Raw Air zwyciężali Kamil Stoch, Stefan Kraft (po dwa razy) i Ryoyu Kobayashi. Kto będzie teraz faworytem? - Najbardziej świeży wydaje się obecnie Timi Zajc. Potem Anže Lanišek pomimo wpadek - mówi współautor sukcesów Adama Małysza z lat 2001-2003. - No i chyba cała nasza trójka: Kubacki, Żyła i Stoch. Zwłaszcza Kamil Stoch może tutaj wypłynąć i okazać się najświeższym, co można było już dostrzec w konkursie drużynowym w Planicy. Dołączyć do faworytów może Karl Geiger. Natomiast forma Andreasa Wellingera jakby stępiała - dodaje Tajner.

Raw Air Nagrody pieniężne Jakie są premie w Raw Air 2023

W punktacji Pucharu Świata Dawid Kubacki ma 293 pkt straty do Halvora Graneruda. Do końca pozostało 9 konkursów, w tym ostatnich pięć na „mamutach” (w Vikersund i w Planicy). - To może sprzyjać Dawidowi, bo na skoczniach mamucich szczególnie korzystny jest jego ofensywny sposób lotu, z mocnym „nakręcaniem się” nad narty. Dawid ma już chyba za sobą niedawne dolegliwości i powinien być w pełni sprawny. Możliwe wydaje się dogonienie Graneruda, o ile Norweg będzie zaliczał wpadki - ocenia współautor sukcesów Adama Małysza z lat 2001-2003.

Od piątku 10 marca aż do niedzieli 19 marca skoczkowie oddadzą 18 skoków zaliczanych do klasyfikacji generalnej Raw Air. Jest o co walczyć, bo - podobnie jak w poprzednich latach - na skoczków czekają wysokie premie. W sumie można zarobić ponad pół miliona złotych. Poza premiami dla najlepszych w cyklu Raw Air zawodnicy zarabiają też nagrody za poszczególne konkursy Pucharu Świata. Zwycięzca zgarnia 12 tys. franków szwajcarskich.

