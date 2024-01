O której godzinie skoki dzisiaj w Zakopanem niedziela 21.01.2024 O której dzisiaj skoki narciaskie 21 stycznia 2024

Trwa PolSKI Turniej, a przed nami jego ostatnia odsłona - już dzisiaj skoki w Zakopanem, na niedzielę 21.01.2024 zaplanowano konkurs indywidualny. Wczorajszy konkurs drużynowy wygrali Austriacy, a Polacy zajęli szóste miejsce. Piątkowe kwalifikacje do dzisiejszego konkursu wygrał Austriak Stefan Kraft. Polacy nie zachwycili, ale ważne, że wszyscy awansowali do konkursu. Wielka Krokiew przez kibiców nazywana jest Biało-Czerwoną Krainą Czarów. Oby polscy skoczkowie niesieni dopingiem kibiców wreszcie zaliczyli występ na miarę swoich wciąż dużych możliwości.

Skoki narciarskie dzisiaj niedziela 21.01.2024 O której skoki w Zakopanem

Już dzisiaj konkurs indywidualny w Zakopanem i oby w końcu podopieczni Thomasa Thurnbichlera skakali daleko. Austriak twierdzi, że to może być ten przełomowy moment. – W Szczyrku skoczkowie wykonali dobrą robotę. W trudnych warunkach pokazali skoki z dobrym czuciem w powietrzu. Nie pracowali zbyt mocno nartami, bo nie wiedzieli jak odpowie im wiatr. Mnie ten dzień w Szczyrku cieszył. Dobre przeczucie zabieramy do Zakopanego. Widzimy dobrze, że jesteśmy w punkcie zwrotnym, jeśli chodzi o naszą formę – powiedział.

To zdanie przed rywalizacją w Zakopanem podzielali Dawid Kubacki i Kamil Stoch. – Mimo że spóźniłem ten skok w niedokończonej serii konkursowej, to poszedł on „od nogi”, była ta energia i mimo kłopotów w locie, to wynik był przyzwoity. To mi pokazuje, że droga, którą idę, jest okej i to zaczyna coraz lepiej funkcjonować – powiedział ten pierwszy, a drugi dodał: – W Szczyrku był solidny skok. Wykonałem dobrą pracę. Z takim przekonaniem jadę do Zakopanego.

O której skoki dzisiaj PolSKI Turniej niedziela 21 stycznia 2024 Zakopane

Do klasyfikacji generalnej cyklu PolSKI Turniej zliczane są wyniki dwóch najlepszych reprezentantów każdego kraju we wszystkich kwalifikacjach i konkursach w Wiśle, Szczyrku i Zakopanem. A nie będą to konkursy wyłącznie indywidualne, bowiem w Wiśle odbyła się rywalizacja duetów, a w Zakopanem tradycyjnie, obok konkursu indywidualnego, odbędzie się "drużynówka".

Nikt w historii Pucharu Świata w Zakopanem nie stał na podium częściej od Kamila Stocha (5 zwycięstw i jedno trzecie miejsce), a zeszłoroczne drugie miejsce Dawida Kubackiego było jego najlepszym indywidualnym wynikiem na Wielkiej Krokwi w karierze. Wszyscy przed weekendem w Zakopanem mogą zadać sobie pytanie: jak nie teraz, to kiedy?

SKOKI DZISIAJ O której godzinie skoki w niedzielę 21.01 PolSKI Turniej

Ostatnim przystankiem w PolSKIm Turnieju jest Wielka Krokiew w Zakopanem. W niedzielę 21 stycznia 2024 r. odbędzie się konkurs indywidualny. Początek pierwszej serii o godzinie 16. Transmisja TV z cyklu PolSKI Turniej na antenach TVP 1, TVP Sport, Eurosport 1.

Niedziela, 21.01.2024

15:00 - Seria próbna

16:00 - Konkurs indywidualny