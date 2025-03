Zgodnie z tradycją loty w Planicy kończą sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich. Dla polskiej drużyny sezon bardzo słaby, lecz w ostatniej chwili pojawiło się światełko w tunelu. Zapalił je Paweł Wąsek, który w minioną sobotę był trzeci w Lahti. – Teraz też może być w czubie. Liczę też na Olka Zniszczoła i Piotra Żyłę – zapowiada Jakub Kot, ekspert Eurosportu.

W czwartkowych kwalifikacjach dobrze spisał się Kamil Stoch. – Było chyba najwięcej spokoju w podczas całej tej zimy. Taka bardziej właśnie chęć latania – mówił po wczorajszych lotach skoczek z Zębu. – Miałem jasny plan. Wiedziałem co chcę zrobić i nic ponadto – dodawał w rozmowie z dziennikarzami. – Ten sezon był, jaki był. Próbowałem wrócić, ale się nie udało. Teraz jest zabawa, następny sezon będzie od robienia wyników – zadeklarował przed kamerami Eurosportu Żyła, który też wczoraj fruwał na Letalnicy z niezwykła regularnością (w treningach 220 i 212 metrów, a w eliminacjach 227).

Dziś pierwszy konkursu indywidualny. Najlepsza "trzydziestka" piątkowych zawodów wystąpi w niedzielnym finale sezonu. Podium Pawła Wąska w Lahti sprawiło, że nie będzie powtórki z sezonu 2015/16, w którym żaden polski skoczek indywidualnie nie wdrapał się do Top 3. Rok temu honor uratował Aleksander Zniszczoł, który też był trzeci w Lahti, a potem powtórzył to w finale w Planicy. – Tutaj nie będzie to łatwe. Oczywiście, Paweł skakał świetnie w tym konkursie, w duetach również, ale już bez takiego błysku, jak ścisła czołówka. W Planicy może się jednak wszystko wydarzyć, obstawiam, że Paweł będzie w czubie – mówi Jakub Kot. – Liczę też trochę na Olka Zniszczoła i Piotra Żyłę. Wierzę, że oni też mogą tu polatać – dodał ekspert Eurosportu.

Skoki dzisiaj piątek 28.03.2025 O której godzinie loty w Planicy?

Na piątek 28 marca zaplanowano konkurs lotów w Planicy. Początek pierwszej serii konkurs o godzinie 15. Transmisja TV na TVN, Eurosporcie 1 i online na platformie MAX.

Piątek, 28.03.2025

14:00 - Seria próbna

15:00 - Konkurs indywidualny

Sobota, 29.03.2025

8:00 - Seria próbna

9:30 - Konkurs drużynowy

Niedziela, 30.03.2025

8:30 - Seria próbna

9:30 - Konkurs indywidualny

